Als Thomas Brucker noch in Stuttgart lebte, war er öfter am Bodensee als jetzt, seitdem er in Salem wohnt. Brucker ist Sattler von Beruf, vor vier Jahren zog er in unsere Region. Am Mittwoch folgte er einer Einladung des SÜDKURIER für eine Fahrt über den See. Endlich mal wieder Zeit am Bodensee verbringen. Auf die Frage, ob er an der Zeitung etwas verbessern würde, antwortete er: „Ihr seid schon gut.“

Thomas Brucker: „Ihr seid schon gut.“ | Bild: Hilser, Stefan

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass alle Teilnehmer der ersten SÜDKURIER-Ausfahrt auf der MS Seegold immer mit allem zufrieden sind, was unsere Redaktion täglich veröffentlicht. Die Einladung an die Leserinnen und Leser diente vor allem dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen und Anregungen aufzuschnappen.

Das Zeitungsschiff Das Zeitungsschiff ist der Name für eine Sommeraktion der SÜDKURIER-Lokalredaktion Überlingen. Teilnehmen durften Leserinnen und Leser, die eine gedruckte Zeitung dabei hatten oder einer SÜDKURIER-App auf ihrem Handy vorweisen konnten. Das Medienhaus bezahlte die Tickets und Getränke auf der MS Seegold des Schifffahrtsunternehmens Giess. Geplant ist im Herbst eine weitere Fahrt, die in den Feierabendstunden stattfinden wird. Kontakt zur Redaktion finden Sie ganzjährig, am besten per E-Mail an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Start war am Mittwochnachmittag am Landungsplatz Überlingen. Es handelte sich gewissermaßen um einen Stapellauf – dem ersten Zeitungsschiff unserer Lokalredaktion. Die Schifffahrt führte nach Wallhausen und zurück. Eine Stunde lang befand man sich in guter Gesellschaft auf dem Kursschiff des Unternehmens Giess, einer schwimmenden Brücke auf dem Überlinger See.

Petra Giess bewirtet die Gäste an Bord der MS Seegold. | Bild: Hilser, Stefan

Redaktionsleiter Stefan Hilser begrüßte die Gäste auf dem Schiff und wünschte gute Gespräche. Mit an Bord waren von der Redaktion Mona Lippisch, Sabine Busse, Cian Hartung und Hanspeter Walter, außerdem Redaktionspraktikantin Katharina Kitt, die die Passagiere für ein Video interviewte.

Ein Perspektivwechsel

Winfried Ritsch, langjährig als Kommunalpolitiker in Überlingen engagiert, bedankte sich für die Idee unserer Zeitung, die an die Gespräche auf der ‚roten Bank‘ anknüpften, einer Sommeraktion von 2019. „Es ist schön, die Stadt wieder von Gegenüber sehen zu können“, freute sich Ritsch über den Perspektivwechsel.

Kapitän Michael Giess bringt Winfried Ritsch sicher an Bord der MS Seegold. Links im Bild Svenja Roth und Luis Frick vom SÜDKURIER Medienhaus beim Verteilen der Tickets. | Bild: Kleinstück, Holger

Eine Zeitungsredaktion lebt von Perspektivwechseln, davon, sich in die Lebenswirklichkeit ihrer Kundschaft hineinzuversetzen. Leserin Johanna Sauer berichtete darüber, wie schwierig es für sie war, nach einer Eigenbedarfskündigung in Überlingen eine neue Wohnung zu finden. Dabei sei ihr die Vielzahl an Ferienwohnungen aufgefallen. Nun regt sie zu einer öffentlichen Diskussion darüber an, wie ihre Zahl stärker begrenzt werden könnte.

Johanna Sauer: „Es gibt zu viele Ferienwohnungen.“ | Bild: Hilser, Stefan

Die seit über 30 Jahren in Überlingen lebende Margret Leitz, Mitbegründerin des Montessori-Kindergartens in der Stadt, freie Rednerin und zeitlebens ehrenamtlich engagiert, regte dazu an, das Ehrenamt stärker in den Vordergrund zu rücken – als Motivation für die, die sich für die Gesellschaft einsetzen. Zudem schlug sie vor, über die Vielzahl an Handwerksberufen zu berichten, die hier am See erlernt werden können. Es müsse ja nicht jeder zum Studieren. Zunächst sei es aber wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten es in der Region gibt.

Margret Leitz: „Es gibt bei uns viele interessante Handwerksberufe.“ | Bild: Hilser, Stefan

Ein Rentnerehepaar aus Überlingen nutzte den Kontakt zur Redaktion, um Kritik an der Auswahl der Fotos auf der Titelseite zu üben. „Das spricht mich nicht an“, sagte sie. Auch den Bericht neulich über die Schönheits-Operationen von Frau Katzenberger fand sie „daneben“.

Ihr Mann findet, der SÜDKURIER biete der Stadtverwaltung von Überlingen „zu wenig Gegenwind“. Gerade die aktuelle Verkehrssituation und Planung in Überlingen regen ihn auf und sollten aus seiner Sicht stärker thematisiert werden: „Das Wirrwarr bei der Verkehrsführung, zu viele Parkplätze für dicke SUV und damit weniger für normale Autos“.

Schlange stehen vor dem Boarding: Das Zeitungsschiff auf der MS Seegold steht am Landungsplatz in Überlingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Elisabeth Vogel aus Wald wünscht sich mehr Berichte zu den Themen Umwelt, Natur und Tierschutz. So wie den Artikel von Hanspeter Walter über den Hornissenflüsterer, den sie besonders gerne gelesen habe. Sie engagiert sich beim BUND und macht mit beim monatlichen Flohmarkt in Andelshofen. „Meine Familie liest den SÜDKURIER seit 70 Jahren, er gehört einfach dazu“, sagte sie.

Zeitung, ein ehrliches Produkt

Seit mehr als 45 Jahren sind Ingeborg und Jo Huther aus Markdorf Abonnenten des SÜDKURIER und wollen ihn nicht missen. „Ich bin mit den Inhalten rundum zufrieden und für mich ist es auch wichtig, etwas Haptisches in der Hand zu haben.“ Aus Sicht Huthers ist Zeitung etwas Ehrliches und weniger einer Manipulation durch künstliche Intelligenz ausgesetzt als digitale Medien.

Ingeborg und Jo Huther aus Markdorf, Gäste auf dem Zeitungsschiff. | Bild: Hanspeter Walter

Renate und Wolfgang Tkacz sind seit 18 Monaten in Meersburg zuhause und seitdem Abonnenten unserer Zeitung. Sie sind aus Tübingen zugezogenen, denn „wir lieben das Wasser“. Der Senior sagte: „Ich muss zum Lesen einen Artikel im großen Format in der Hand halten.“

Der SÜDKURIER öffnet Türen SÜDKURIER-Leser erleben bei exklusiver Führung Schloss Salem hinter den Kulissen Das könnte Sie auch interessieren

An Bord war auch Meinolf Schlieper. Er regte zu Berichten über die Verkehrspolitik an seinem Wohnort Uhldingen-Mühlhofen und über Lärmbelästigungen auf der Grasbeurer Straße an.

Winfried Santura aus Rottenburg kommt seit 30 Jahren zum Urlaub an den Bodensee. Seit vielen Jahren hat er neben ihrer Tageszeitung zuhause auch den SÜDKURIER abonniert. Den Lokalteil verfolgen sie eifrig, so seien sie beispielsweise informiert gewesen über den Brand auf der Hofstatt und freuten sich, dass es schließlich so glimpflich ausgegangen sei.