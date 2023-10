Nach zehn Jahren Pause fand am Sonntag wieder der Tag der offenen Tür des Überlinger Polizeireviers statt. Schon um 10 Uhr war der Polizeihof gefüllt mit Interessierten, die aus dem gesamten Bodenseekreis angereist waren, um den Polizeihubschrauber in Empfang zu nehmen. Er gehört der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg an.

Großes Interesse an Hubschrauber und Ausrüstung

Ob für die Personensuche, den Transport von Personen oder auch das Unterstützen der Wasserpolizei bei Einsätzen rund um den Bodensee – die insgesamt sechs Hubschrauber der Staffel werden im gesamten Bundesland häufig eingesetzt. Nach der Landung auf dem Sportplatz am See formte sich sofort eine lange Schlange an Schaulustigen, die das Innere des Hubschraubers besichtigen wollten. Dies war bis zum Abflug des Hubschraubers nach insgesamt drei Stunden Aufenthalt möglich. Rund ums Revier waren verschiedenste Stationen aufgebaut worden, an denen alle Altersklassen einen Einblick in das Arbeitsleben eines Polizisten erhalten konnten. Sowohl Polizeiautos als auch -motorräder und -boote waren zur Besichtigung ausgestellt. Auch Uniformen, Helme und sogar einige Tauchausrüstungen der Polizisten standen bereit, zudem gab es einen Stand, an dem über die Möglichkeiten einer Berufskarriere bei der Polizei informiert wurde.

Polizeipräsidium Ravensburg Zum Polizeipräsidium Ravensburg zählen insgesamt acht Polizeireviere und 19 Polizeiposten mit 1064 Polizeibeamten, davon 198 Kripobeamte. Das Präsidium betreut die drei Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis mit rund 650.000 Einwohner in 86 Städten und Gemeinden.

Einblick in die Überlinger Dienststelle

Für die jüngeren Besucher, die zahlreich mit Großeltern, Eltern und Geschwistern erschienenen waren, stand ebenfalls Programm bereit. Es wurde eine Hüpfburg aufgestellt und eine Kinder-Rallye organisiert, bei der die jüngeren Besucher an jedem Stand einen Stempel sammeln konnten. Besonders die ausgelegten Polizeiuniformen und die Herzlichkeit der anwesenden Polizisten begeisterte viele der Kinder. So auch die siebenjährige Mia, die gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Paul die Kinder-Rallye absolvierte: „Ich will später auch mal Polizistin werden!“ Ein weiteres Highlight des Tages war die Führung durch das Polizeigebäude. Jeweils von einem Polizisten geführt, konnten sich die Besucher in kleinen Gruppen ein Bild von der Überlinger Dienststelle der Polizei machen.

Viele Fragen rund um die Zellen

Für besonderes Interesse sorgten die Gewahrsamszellen im unteren Stock, die sogar betreten wurden durften. Die zwei kleinen Zellen ohne Fenster und mit einer Holzpritsche als einzige Schlafmöglichkeit riefen bei jungen und alten Besuchern viele Fragen hervor, die vom diensthabenden Polizisten qualifiziert beantwortet wurden. So erklärte er unter anderem, dass die Zelle pro angefangene zwölf Stunden 190 Euro Gebühren kostet – ein teurer Spaß also, wenn man eine Straftat begeht und anschließend in einer solchen Zelle warten muss.

Die Toilette sorgt für Belustigung

Was an der Inneneinrichtung der Zellen außerdem für leichte Belustigung sorgte, war die Toilettenspülung, die sich außerhalb der Zelle befindet und nur von diensthabenden Polizisten bedient werden kann. Grund hierfür: Es besteht die Gefahr, dass der oder die Verhaftete versuchen könnte, sich zu ertränken. Weiter ging die Führung dann in das Erdgeschoss, wo sich unter anderem die Jugendverwahrung, das Vernehmungszimmer und die Wache befinden. Wieder draußen angekommen, konnten sich die Besucher um 12 Uhr einen Drohnenflug und um 13 Uhr eine Vorführung der Polizeihunde ansehen.

Bodensee Was tun, wenn Blaulicht naht? An diese Regeln müssen sich Autofahrer halten Das könnte Sie auch interessieren

Olli und Amon begeistern die Menschenmassen

Zur Hundevorführung, die wie die Hubschrauberlandung auf dem Sportplatz am See stattfand, fand sich eine riesige Menschenmenge zusammen. Unter Anleitung von Stefan Stehle, dem Ausbildungsführer der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Ravensburg, und seinem Kollegen Matthias Paschen führten ihre beiden belgischen Schäferhunde Amon und Olli verschiedenste Aspekte ihrer Spezialausbildung vor. So spürte der zehnjährige Hund Olli Rauschgift auf, Amon und Matthias Paschen führten eine Gehorsamsübung vor, und zum Schluss zeigte Olli, wie er seinen Hundeführer schützt. Hierbei nahm Matthias Paschen die Rolle eines Verbrechers ein, und auf Stefan Stehles Befehl hin stürzte sich der belgische Schäferhund auf den vermeintlichen Bösewicht. Belohnt wurden die Hunde nach jeder Vorführung mit einem Spielzeug.

Polizeihund Olli rennt zum vermeintlichen Bedroher, um seinen Besitzer Stefan Stehle (rechts im Bild) zu schützen. Die Vorführungen wurden von vielen Menschen verfolgt. | Bild: Ella Müller

Erwartungen der Polizei übertroffen

Insgesamt war der Tag der offenen Tür der Polizei ein voller Erfolg, wie auch Oliver Weißflog, der Pressesprecher der Polizei, bestätigte. Das sonnige Herbstwetter und die große Menge an Interessierten sorgten insgesamt also für einen gelungenen Tag, der die Erwartungen der Organisatoren sogar übertraf. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt: Der Überlinger Verein Altwieberich übernahm die Versorgung und bot hungrigen sowie durstigen Besucher Wurstbrötchen und Erfrischungsgetränke an. Auch heißer Kaffee stand zur Verfügung.