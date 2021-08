Überlingen vor 4 Stunden

Aufkircher Tor und St.-Johann-Turm öffnen zum Stadtjubiläum ihre Türen – ein Rundgang

Einblicke in das Aufkircher Tor und in den St.-Johann-Turm hat es im Rahmen des Stadtjubiläums gegeben. Während im Aufkircher Tor die Schwerttanzkompanie immer wieder Führungen bot, stand der Spielmanns- und Fanfarenzug im Turm für alle Fragen bereit. Weitere Öffnungen sind am 5. September und 3. Oktober geplant.