Vom „Geist der Welt“ und vom „Geist Gottes“ sprach Oberkirchenrat Matthias Kreplin in seiner Festpredigt zur Einweihung der neuen Orgel in der Auferstehungskirche. Ein Element, in dem der „Geist Gottes“ ganz besonders zum Ausdruck komme und spürbar werde, sei die Musik. Als eindrucksvolles Beispiel, wie die Orgelmusik auf Menschen wirken könne, zitierte Kreplin den Roman und Film „Schlafes Bruder“, in dem Titelheld Elias Alder als höchstbegabter Außenseiter vom Lande die Menschen nach anfänglicher Missachtung zu begeistern weiß.

„Ich erkenne meinen Vater wieder“: Die Tochter des Orgelbauers Paul Ott, Susanne Barnstedt, war zu der feierlichen Einweihung aus Marburg angereist, links Jörg Barnstedt, rechts Oberbürgermeister Jan Zeitler. | Bild: Hanspeter Walter

Tochter des Orgelbauer extra aus Marburg angereist

Am Festgottesdienst nahm nicht nur Oberbürgermeister Jan Zeitler teil. Neben ihm saß Susanne Barnstedt, Tochter von Paul Ott (1903 bis 1991). Der Göttinger Orgelbauer gilt als einer der einflussreichsten Orgelbauer der Nachkriegszeit. Tochter Susanne Barnstedt war eigens zu der feierlichen Erweckung aus Marburg angereist.

„Ich freue mich sehr“, sagte sie nach dem Gottesdienst, „dass das Instrument hier wieder zur Geltung kommt.“ Teile ihrer Kindheit habe sie einst neben ihrem Vater auf der Orgelbank zugebracht, erinnerte sie sich. „Ich habe meinen Vater in diesem Instrument wiedererkannt.“ Obwohl sie selbst keine Kirchenmusikerin sei, sagte sie: „Ich bin vom Klang begeistert.“

Das Instrument Bei der neuen Orgel der Überlinger Auferstehungskirche handelt es sich um ein umfassend erneuertes und ausgebautes Instrument aus Münster in Westfalen. Der Orgelbauer Paul Ott (1903 bis 1991) hatte sie 1958 in Göttingen für den großen Hörsaal der Universität Münster gebaut. Später machte sie einige Metamorphosen durch. 1974 war das Instrument in die Dominikanerkirche Münster umgesetzt und dort im Januar 2018 wegen Umnutzung des Sakralbaus abgebaut worden. Im Frühjahr 2020 kaufte die evangelische Kirchengemeinde Überlingen das Instrument und noch in der Anfangsphase der Corona-Pandemie konnte es von Münster an den Bodensee transportiert werden. In der Werkstatt von Peter Kraul in Schwende bei Herdwangen wurde die Orgel instandgesetzt, an ihren neuen Standort angepasst und erweitert. Unter anderem wurde ein drittes Manual integriert. (mba) Der Orgelbaumeister Paul Ott gilt als einer der führenden und einflussreichsten Orgelbauer der Nachkriegszeit. Der 1903 in Oberteuringen (heute Bodenseekreis) geborene Schreiner und Orgelbauer (Meisterbrief 1937) gründete 1931 eine Orgelbaufirma in Göttingen. Sie entwickelte sich in der Folgezeit zur bedeutendsten Orgelbauwerkstatt Norddeutschlands. Das Unternehmen war bis 1980 tätig, es baute neue und reparierte alte Instrumente und es prägte wie kaum ein anderes den Orgelbau der ersten Nachkriegsjahrzehnte, heißt es in einer Veröffentlichung der Stiftung Niedersächsisches Wirtschaftsarchiv Wolfenbüttel. In seiner Heimatstadt Göttingen sind noch heute die drei bedeutende Kirchen (St. Johannis, St. Jacobi und St. Albani) mit Großorgeln von Ott bestückt. Auch in zahlreichen europäischen, amerikanischen und asiatischen Kirchen finden sich Orgeln der Göttinger Firma. (mba)

Dass die Ott-Orgel wieder so erklingt, ist insbesondere Orgelbaumeister Peter Kraul aus Herdwangen-Schwende zu verdanken, der das Instrument vor drei Jahren in seine Obhut genommen hatte und in Abstimmung mit weiteren Fachleuten restaurierte. Bezirkskantor Thomas Rink und Organist Carsten Klomp riefen Kraul nach dem Gottesdienst an das Instrument, um den Beifall von Gemeinde und Gästen entgegenzunehmen. Doch auch der Orgelbaumeister dankte für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und „all das, was ich durch dieses Projekt dazulernen durfte“.

Zwei profilierte Kirchenmusiker und Organisten am Werk: Michael Kaufmann von der Badischen Landeskirche greift beim leichten Apéro-Konzert nach dem Festgottesdienst in die Manuale, Carsten Klomp von der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik assistiert an den Registern. | Bild: Hanspeter Walter

Oberster Kirchenmusiker der Badischen Landeskirche ist begeistert

Als Leuchtturm für die ganze Region bezeichnet Michael Kaufmann das neue Instrument. „Endlich wieder einmal eine große Orgel, die wir hier stehen haben“, sagte der oberste Kirchenmusiker der Badischen Landeskirche aus Karlsruhe, der die Instandsetzung und die Erweiterung der Orgel aus dem Jahr 1958 eng begleitet hatte und deshalb um deren Qualität weiß.

Die Auferstehungskirche war zur Orgeleinweihung voll besetzt. Links die Tochter des Orgelbaumeisters Paul Otts, Susanne Barnstedt, neben ihr Oberbürgermeister Jan Zeitler. Hinter Susanne Barnstedt sitzt Orgelbaumeister Peter Kraul aus Herdwangen-Schwende, der das 1958 von Ott gebaute Instrument renoviert und erweitert hat. | Bild: Hanspeter Walter

Michael Kaufmann erklärte: „Diese Kleindenkerei kann ich nicht leiden. Das macht vielleicht auch anderen Gemeinden Mut, so ein Projekt anzugehen.“ Die ganze Klangfülle der nahezu 2500 Orgelpfeifen war schon während des Gottesdienstes zum Ausdruck gekommen, den Carsten Klomp, Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, begleitet hatte. Weitere musikalische Akzente setzte Bezirkskantor Thomas Rink mit seinen vokalen und instrumentalen Ensembles.

Organisten präsentieren Fähigkeiten und Vielfalt der Orgel

Anschließend konnten die Gäste nicht nur auf das neue Instrument anstoßen, das elegant in das vor fünf Jahren renovierte und umgebaute Kirchenschiff integriert werden konnte. Bei einem kleinen Apéro-Konzert zur Mittagszeit zeigte Kirchenmusiker Kaufmann sowohl die ganze Leichtigkeit als auch die Fülle und Wucht der neuen Orgel zum Ausdruck. Dabei flanierte er von einer barocken Ciaconna Johann Bernhard Bachs von 1700 über Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen über Mozarts Türkischen Marsch bis zu einigen Elementen der „U(n)-Musik“ des zeitgenössischen Komponisten Wolfram Graf, bei denen Kaufmann die Manuale am Ende im Stile eines Rockpianisten bearbeitete. Ganz anders zur Geltung kam das Instrument beim späteren eindrucksvollen Konzert von Carsten Klomp mit dem Freiburger Trompeter Rudolf Mahni, das die Zuhörer regelrecht begeisterte.

Bezirkskantor Thomas Rink als treibende Kraft bei der Auferstehung der Münsteraner Orgel

Dass die historisch wertvolle Orgel, die zuvor seit einigen Jahren in Münster abgebaut und eingelagert gewesen war, nun in der Überlinger Auferstehungskirche quasi wachgeküsst werden konnte, war vor allem dem aufmerksamen Bezirkskantor Thomas Rink zuzuschreiben.

In süßer Form durfte Bezirkskantor Thomas Rink den Dank von Dekanin Regine Klusmann und Stadtpfarerr Kai Tilgner entgegennehmen: Eine Schokoladenorgel, die von der Konditorei Bergmann in Owingen gezaubert worden war. | Bild: Hanspeter Walter

Rink gelang es auch, Spender, Sponsoren und die Landeskirche selbst für das rund 550.000 Euro teure Projekt zu begeistern. Er konnte zufrieden feststellen: „Die Orgel ist – fast – finanziert.“ Dafür dankten ihm nach dem Festgottesdienst Dekanin Regine Klusmann und Stadtpfarrer Kai Tilgner mit einem süßen Kunstwerk – einem kleinen symbolischen Orgelbild aus Schokolade, das die Konditorei Bergmann in Owingen gezaubert hatte.