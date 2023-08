Ob das Klo am Landungsplatz, die Brutwand der Waldrappe oder das Polizeirevier: Heutzutage können Nutzer auf Google Maps ihre Meinung zu so ziemlich allem abgeben. Neben der Suche nach Auto-, Rad- oder Fußwegrouten bietet die App die Bewertungsfunktion seit einigen Jahren an. Das hat mittlerweile große Auswirkungen auf die Lokalwirtschaft. Bei Restaurants schauen Gäste vor ihrem Besuch nach Meinungen anderer Nutzer oder verfassen selbst welche. Bewerten können Nutzer auch Geschäfte, Cafés, Sehenswürdigkeiten oder Parkplätze. Wer sich durch Überlingen klickt, dem fällt auf: Manchmal sind diese Kommentare hilfreich, manchmal aber auch grotesk.

„Absurd, dass man alles bewerten kann“

Der Marketing-Experte Stephan Czysch berät Firmen und ihre Angebote, wie sie auf Google besser von Kunden gefunden werden können. Er beobachtet die Entwicklung der Maps-Bewertungsfunktion kritisch. „Im weitesten Sinne ist es bereits absurd, dass man alles bewerten kann“, sagt Czysch. Die Funktion gibt Nutzern eine bestimmte Rolle, „eine Mischung aus Selbstdarstellung und Macht, die auf ein reichweitenstarkes Produkt trifft“, sagt er.

Marketing-Experte Stephan Czysch. | Bild: Erika Mayer Photography

Wer bewertet, hilft anderen Nutzern bei der Recherche nach unterschiedlichen Lokalitäten. Wer häufiger Meinungen abgibt, kann sich den Sonderstatus eines „Local Guides“ verdienen, eine Art Lokalexperte, der für andere als solcher sichtbar ist. „Wären die Bewertungen vollkommen anonym und in einem Produkt ohne große Nutzerschaft, dann hätten sie einen geringeren Reiz“, so Czysch.

Gesetzliche Aufgabe statt Likes

Skurril wird es dann, wenn Nutzer staatliche Institutionen bewerten können, so wie beispielsweise die Polizei. Das örtliche Revier hat mit einem Wert von 2,6 bei insgesamt 29 Bewertungen den schlechtesten in ganz Überlingen. Nutzer berichten in den Kommentaren von Vorfällen, bei denen sie offenbar einen enttäuschenden Kontakt mit den Ordnungshütern hatten. Ein Nutzer schreibt beispielsweise: „Wegen Ruhestörung angerufen. 30 Minuten später noch immer keine Polizei vor Ort.“

Simon Göppert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. | Bild: Santini, Jenna

Wie Pressesprecher Simon Göppert erklärt, sei es der Polizei wichtig, in der Öffentlichkeit ein positives Bild zu hinterlassen, Google-Bewertung spielten dafür aber eine geringe Rolle. „Es liegt in der Natur der Dinge, dass die Polizei bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlich übertragenen Aufgabe nicht immer und bei jedem im besten Licht steht.“ Google Maps biete die Möglichkeit, dass Menschen ihren Frust abbauen, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Im Gegensatz zu Unternehmen orientiere sich die Arbeit der Beamten an Recht und Gesetz, nicht am Stimmungsbild von Online-Nutzern.

Viel Online-Frust beim Arbeitsamt

Frust lassen Nutzer auch bei der Überlinger Arbeitsagentur ab. Diese hat einen Wert von 2,8 bei insgesamt 36 Bewertungen. Einige schildern ihre Fälle, andere klagen in Kurzform über vermeintlich lange Wartezeiten oder unfreundliche Mitarbeiter. „Elend lange Warterei für nichts und wieder nichts. Aber kann man nicht ändern“, schreibt eine Nutzerin.

Gekaufte Bewertungen Mehrere Online-Plattformen bieten Gewerbetreibenden den Verkauf von Google-Rezensionen an. Eine positive Bewertung kostet demnach je nach Anbieter zwischen 10 und 15 Euro. Das Kaufen von positiven Google Bewertungen verstößt sowohl gegen die Nutzungsbedingungen von Google Maps als auch gegen das deutsche Wettbewerbsrecht. Konkurrenten können Abmahnungen aussprechen oder den Betrieb verklagen. Eine Ausnahme sind Bewertungen, bei denen es sich um Produkttests handelt. Die Tester bekommen das Produkt gratis zur Verfügung gestellt und müssen es dafür online bewerten. Allerdings muss diese Vorgehensweise für den Leser der Rezension erkennbar und nachvollziehbar sein.

Wie Pressesprecherin Eva Schmidt sagt, lege die Arbeitsagentur beim Kunden-Feedback hauptsächlich Wert auf Beschwerdestellen im eigenen Hause. „Ein direkter Austausch kann hier schnell und zielführend weiterhelfen.“ Eine weniger große Rolle spielten dagegen die Rückmeldungen auf Kanälen wie Google Maps. Dort sei „die Klärung des Sachverhalts aufgrund der Anonymität und der Nachvollziehbarkeit oftmals nicht gleichermaßen möglich“, so die Pressesprecherin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg.

Agentur wollte ihm Google-Bewertungen verkaufen

Während schlechte Bewertungen für Polizei oder Arbeitsamt kaum eine Auswirkung haben, ist das beim Hut-Fachgeschäft von Ulrich Köberle anders – er steht mit anderen Geschäften in Konkurrenz. Auf Google hat sein Geschäft zwar nicht viele Bewertungen, dafür aber mehrheitlich negative. Doch hinter jeder schlechten Bewertung steckten zwei Perspektiven, sagt er. „Ich finde es aber eine Frechheit, dass Menschen über einen so herziehen können“, sagt er. Zwar habe er die Möglichkeit, anschließend eine Gegendarstellung zu schreiben. Das wolle er aber nicht machen, da es ihm ein zu großer Aufwand sei.

Ulrich Köberle, Inhaber der Hutgalerie Köberle in der Franziskanerstraße. | Bild: Cian Hartung

In der Vergangenheit habe sich aufgrund der schlechten Kommentare sogar eine Online-Agentur bei ihm gemeldet. „Sie wollten mir gute Google-Bewertungen verkaufen“, sagt er, „das habe ich natürlich nicht gemacht.“ Köberle wolle bei dieser ganzen Entwicklungen gar nicht mitmachen. Er setze weiterhin auf die Qualität seines Angebots und dass dieses von Kunden weiterempfohlen werde. „Das ist mir wichtiger, als im Internet die große Anerkennung zu bekommen.“