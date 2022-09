von Jonas Ganslmeier

„Eine gute Route ist wie eine durchgängige fließende Bewegung“, sagt Vilem Chejw. Für den Routenbauer ist der Flow – zu deutsch das Fließen – der wichtigste Bestandteil einer Kletterroute. Der 34-jährige Tscheche klettert schon seit 22 Jahren und weiß mittlerweile, worauf man beim Bau achten sollte.

Und auf eben diesen Flow achtete Vilem Chejw in Überlingen ganz besonders. Dort schraubte er mit seinem Kollegen Martin Chytil nun 20 neue Routen an der Außenwand des Kletter- und Boulderzentrum des DAV (Deutscher Alpenverein).

Das Zentrum öffnete im vergangenen November, schon nach wenigen Monaten bekam die Außenwand nun neue Routen. Dafür engagierte Betriebsleiter Nico Herrmann eigens die professionellen Routenbauer aus Prag.

„Wir wollen Abwechslung anbieten“, erklärt Herrmann. „In der Regel werden mindestens einmal im Jahr die Routen an der Seilkletterwand erneuert“, fügt der 34-Jährige hinzu. Dabei sei es üblich, dass kleinere Kletterhallen, wie die in Überlingen, professionelle Routenbauer anheuerten. Für so ein Projekt fehle der Kletterhalle das Personal.

Was eine gute Kletterroute ausmacht

Mit dem Team aus Prag hatte Herrmann schon zuvor gute Erfahrungen gemacht. Sie waren zuständig für die Erstbeschraubung der Kletterwand vor der Eröffnung. „Die Kunden waren sehr zufrieden“, sagt Herrmann. Deshalb kontaktierte er das Team aus Tschechien erneut. Eine gute und beliebte Kletterroute zu konstruieren, sei gar nicht so leicht. „Jeder Kletterer hat eine andere Präferenz.“ Entscheidend ist für Herrmann, dass man beim Klettern in einen Rhythmus kommt.

Vilem Chejw (links) und Martin Chytil fuhren sieben Stunden von Prag nach Überlingen, um die neuen Kletterrouten zu bauen. | Bild: Jonas Ganslmeier

Routenbauer Vilem Chejw ist seit zehn Jahren Routenbauer. Die meiste Zeit arbeitet er in Prag, jedoch ist er zur Kletterhochsaison in ganz Europa unterwegs. Um die neuen Routen an der Kletterwand in Überlingen zu installieren, fuhren er und sein 23-jähriger Kollege Martin Chytil sieben Stunden mit dem Auto.

Der Entwurf entsteht spontan vor Ort

Beim Bauen der Routen nutzen sie lediglich ihre Kreativität. „Es gibt keinen vorherigen Plan“, erklärt Chejw. Nur der Schwierigkeitsgrad, mit dem die Route gekennzeichnet werden soll, steht bereits im Vorhinein fest. Mit den Griffen, die die Kletterhallen zur Verfügung stellen, bauen sie dann aus dem Kopf heraus neue Routen. „Dabei hilft natürlich viel Erfahrung“, sagt Chejw. Das Anschrauben einer neuen Route dauert circa eine Stunde. Anschließend probieren sie diese selber aus. Insgesamt war das Team aus Tschechien drei Tage lang an der Kletterwand in Überlingen beschäftigt. Danach fuhren die Profis für das nächste Schraubprojekt weiter nach Österreich.