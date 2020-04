Überlingen vor 4 Stunden

Auf den Ernstfall vorbereitet: Das Helios Spital wirbt um freiwillige Helfer

Noch ist es am Helios Spital in Überlingen recht ruhig. Doch um nicht vor einer plötzlichen Corona-Welle erfasst zu werden, trifft das Krankenhaus Maßnahmen. Freiwillige Helfer sollen im Notfall den Bedarf an Pflegekräften decken.