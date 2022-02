Überlingen vor 6 Stunden

Auf dem Schättlisberg wird aus Modulen ein neuer Kindergarten als Übergangslösung gebaut

2,1 Millionen Euro investiert die Stadt Überlingen in Module, aus denen ein Interimskindergarten am Schättlisberg gebaut wird. Der Gemeinderat legte jetzt den Standort fest. Das Provisorium soll im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein und ist auf vier Jahre ausgelegt. In der Einrichtung können vier Gruppen betreut werden, bis die geplanten neuen Kindergärten „Südlich Härlen“ und Nesselwangen fertig sind.