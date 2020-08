„Abkochen heißt immer: mindestens drei Minuten lang auf 100 Grad erhitzen“, erklärt Sebastian Dix, Unternehmenssprecher des Stadtwerks am See. Und diese „Abkochanordnung“ gilt seit gestern auch für die Haushalte in Lippertsreute, nachdem tags zuvor die Menschen im benachbarten Ernatsreute entsprechende Zettel in ihren Briefkästen hatten. „Die Keim-Konzentration ist gering, dennoch raten wir aus Sicherheitsgründen zum Abkochen“, schreibt Dix in einer Pressemitteilung, „bei weiteren Anwendungszwecken wie zum Beispiel Körperpflege besteht keine Notwendigkeit dazu – das Wasser sollte jedoch nicht an offene Wunden gelangen“.

Das Trinkwasser für Lippertsreute kommt seit dieser Woche für einige Monate aus dem Bodensee. Der Grund: Das Stadtwerk untersucht die Quellen in Lippertsreute auf Qualität und Sanierungsmöglichkeiten. | Bild: Julian Widmann

„Kein ungewöhnlicher Keim, der aber im Trinkwasser nichts zu suchen hat“

Bei den Keimen handelt es sich um Bakterien der Gattung „Pseudomonas„, wie Dix auf Nachfrage erläutert, die seine Kollegen in den Leitungsnetzen von Ernatsreute und Lippertsreute in „sehr geringer Konzentration“ festgestellt hätten. „Wenn sie da jetzt googlen, stoßen sie wahrscheinlich auch darauf, dass das ein resistenter Keim sei – das klingt jetzt auf den ersten Blick dramatischer als es auf den zweiten Blick für unsere Kollegen dann war: Das ist auch ein natürlicher Keim, kein ungewöhnlicher, er kommt in sehr vielen Lebensmitteln vor, aber er hat halt in Trinkwasser nichts zu suchen.“

Überlingen Systemrelevante Unternehmen in der Corona-Krise: Wasser, Strom und Internet laut regionaler Versorger sicher Das könnte Sie auch interessieren

Trinkwasserverodnung verlangt einen Wert von Null

Bei den „verschiedenen Beprobungen“ seien Konzentrationen von 2 bis 4 KBE pro 100 Milliliter (“koloniebildende Einheiten“) gemessen worden, eine Einheit zur Quantifizierung lebender Mikroorganismen. „Das ist nicht viel, aber angesichts einer Trinkwasserverordnung, die vorgibt, dieser Wert hat Null zu sein, mussten wir handeln“, erklärt Dix weiter. Deswegen habe sich das Stadtwerk am See bereits vergangene Woche, nach ersten entsprechenden Untersuchungsergebnissen, mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. „Dann haben wir eine zweite Beprobung gemacht, denn eine einzelne kann komplett falsch sein, diese hat die Ergebnisse dann in der Größenordnung und in der Tatsache bestätigt.“ Da die Proben immer noch „bebrütet“ werden müssten, was zwei Tage dauere, habe das zweite Ergebnis am Sonntag morgen vorgelegen – „woraufhin die Kollegen sofort raus sind“. Sie hätten die Infoflyer eingworfen und dort, wo möglich, auch geklingelt.

Wasser wird in beiden Gemeinden jetzt chloriert

Parallel zur Abkochanordnung begann das Stadtwerk am See damit, das Trinkwasser beider Gemeinden mit Chlor zu versetzen. „Das braucht aber immer ein bisschen, bis es sich im Netz verteilt.“ Durch weitere Probenentnahmen soll das eventuell vorhandene Problem eingekreist werden. Die Ergebnisse lägen bis spätesten Mittwochmorgen vor, erklärt Dix. Dann gebe es möglicherweise neue Erkenntnisse, bis dahin müsse auf jeden Fall abgekocht werden.

Überlingen 122 Liter Wasser verbraucht jeder Überlinger durchschnittlich pro Tag: Doch wie kommt das Wasser überhaupt in die Haushalte? Das könnte Sie auch interessieren

Bodenseewasser erst seit kurzen im der Leitung

Erst vor wenigen Tagen war die Trinkwasserversorgung von Lippertsreute vorübergehend von örtlichen Quellen auf Bodenseewasser umgestellt worden, um diese Quellen untersuchen zu können, denn sie unterliegen laut Stadtwerk am See „großen qualitativen Schwankungen“. Als Voraussetzung für diese Umstellung war extra eine Versorgungsleitung von Bambergen gebaut und der Hochbehälter beim Hebsackhof saniert worden, von ihm aus werden beide Gemeinden versorgt. Ernatsreute war schon vor längerem auf Bodenseewasser umgestellt worden.

Andernorts ist das Bodenseewasser des Stadtwerks am See nicht belastet

Auf die Frage, ob diese Umstellung von den Lippertsreuter Quellen auf die Versorgung mit Bodenseewasser etwas mit den aktuellen Problemen zu tun haben könnte, sagt Dix: „Das wissen wir noch nicht, die zeitliche Koinzidenz könnte einen zu diesem Schluss bringen.“ Das Wasser, das in Lippertsreute und Ernatsreute aus dem Hahn fließt, ist aber dasselbe Wasser, das auch in Überlingen in den Haushalten zur Verfügung steht. Deshalb könne man davon ausgehen, dass die Ursache für die bakterielle Verunreinigung in dem Netz liegt, das die beiden Gemeinden versorgt. Denn an anderen Stellen des Versorgungssystems, mit dem das Stadtwerk am See seine Kunden mit Bodenseewasser beliefert, gibt es keine Probleme.