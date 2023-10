In der Nacht auf den 27. Oktober ist in Überlingen Geröll auf die Bahnhofstraße gestürzt. Die Stadtverwaltung spricht von einem „Felsabgang“ und sperrte aus Sicherheitsgründen den Abschnitt zwischen Goldbach und Bahnübergang beim Uferpark.

Offenbar fürchten die Verantwortlichen, dass an der Stelle noch mehr Material abgehen und Menschen verletzten könnte. Eine Umleitung über Goldbach wurde eingerichtet. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, diese Empfehlung zu befolgen“, teilte die Verwaltung mit. Auf Nachfrage teilte die Stadt mit, dass keine Gesteinsbrocken, sondern „kleinere Geröllmengen“ auf die Straße gefallen seien.

Sperrung bei Goldbach nach einem Felsabgang in der Bahnhofsstraße in Überlingen. Der Zug fährt mit reduzierter Geschwindigkeit durch. | Bild: Hilser, Stefan

Niemand wurde verletzt

Bei dem Felsabgang seien keine Menschen verletzt worden, es sei auch kein Schaden entstanden. Aktuell erfolge eine eingehende Untersuchung des kritischen Bereichs durch einen Geologen. „Das Ziel dieser Untersuchung ist es, festzustellen, ob die Fahrbahn teilweise oder vollständig geöffnet werden kann und welche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind, um die langfristige Sicherheit der Straße zu gewährleisten.“

An der Straße wird vor Felsstürzen gewarnt. | Bild: Hilser, Stefan

Die Stadt appelliert in einem Pressetext: „Bis zu den endgültigen Ergebnissen der geologischen Prüfung und Sicherheitsbewertung möchten wir Verkehrsteilnehmer und Anwohner darauf hinweisen, die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen.“ Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werde man damit an die Öffentlichkeit gehen, kündigte das Rathaus an.

Bild: Kerstan

Es handelt sich um einen Molassefelsen, also Sandstein, der relativ leicht ausgewaschen werden kann. An diesem Straßenabschnitt ist die Stadt immer wieder mit Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen beschäftigt. Die Bahnhofstraße liegt zwischen senkrecht verlaufendem Fels und Bahnlinie, früher verlief hier die B31.

An dieser Stelle ist zu sehen, wie Material aus dem Molassefels auf der Straße liegt. Die Stadt spricht von „Felsabgang“. | Bild: Hilser, Stefan

Verkehrschaos schon an anderen Stellen

Die Sperrung kommt zusätzlich zu zahlreichen anderen Verkehrsbehinderungen in und um Überlingen. Baustellenbedingt ist der Abig-Knoten noch bis Jahresende gesperrt. Im Bereich der B31-Ausfahrt Rengoldshausen gibt es wegen Brückenbauarbeiten ebenfalls großräumig Umfahrungen. Zudem ist in der Altstadt der Bereich Kloster- und Kessenringstraße gesperrt.

Ein Autofahrer stand ratlos an der Absperrung beim Bahnübergang. Er wolle nach Sipplingen. Für ihn war in diesem Fall der kürzeste Weg über die Uhlandstraße. Dort betreibt Michael Röther eine Kurklinik und sieht sich ohnehin schon einer zu großen Belastung wegen des Umleitungsverkehrs ausgesetzt. Wie er am Freitagmorgen sagte, habe er sich schon gewundert, dass über die Uhlandstraße der Verkehr plötzlich noch viel stärker geworden sei. Auf Hinweis zum Felsabgang meinte er: „Das ist höhere Gewalt.“