Jetzt auch noch ein Roman. Die ab ihrem zehnten Lebensjahr in Überlingen aufgewachsene Ariana Zustra ist schon als Musikjournalistin erfolgreich, auch ihre Musik ist unüberhörbar. Ihr jüngstes Stück, der Remake einer Levi‘s Werbung aus den 90er-Jahren, im Netz unter Zustra und „This Must Be Underwater Love“ zu finden, ist ein filmisches und musikalisches Kunstwerk. Zustra trägt darin einen Heiligenschein.

Mit „Tot oder lebendig“ (Frankfurter Verlagsanstalt) schuf Ariana Zustra auf Anhieb einen Roman, der einen anhaltenden Nachklang erzeugt. Sie zeichnet die Figur der Anna, ostdeutsche Provinz, langweiliger Bürojob. Am Tag vor ihrem 30. Geburtstag sieht sie keinen Sinn mehr im Leben, hat aber auch keinen Bock auf Selbstmord. In der Hypnose erfährt Anna, dass in ihr die Seele eines jüdischen Kroaten namens Andri aus Dubrovnik haust. Sie begibt sich auf die Suche nach ihm und füllt auf dieser Reise die Leerstellen ihres Lebens.

Verortet in der Heimat an der Adria

Tatsächlich trifft Anna in Dubrovnik auf Anka, die diesen Andri kannte. Über sie erfährt sie von den Naziverbrechen im Zweiten Weltkrieg und von den Gräueltaten im Jugoslawien-Krieg. Eingebettet ist ihre Geschichte in die Schönheit Dubrovniks, der Heimatstadt der Autorin. Anna, die Romanfigur, lernt verdrängte Kriegsschauplätze kennen, aber auch sich selbst. Existenzielle Fragen zu Religion, Identität, Ökologie, Liebe und Sexualität werden berührt. Das Buch ist witzig, sinnlich, makaber, satirisch, traurig, schräg – und alles das in einem schwindelig machenden Wechsel.

Ariana Zustra

Auf 250 Seiten steht so viel vom Leben, Lieben und Sterben, was nur gelingt, weil bei Zustra jeder Satz sitzt und sie nicht ausschweift. Sie verfügt über eine Vielfalt an sprachlichen Möglichkeiten, dass das Lesen für sich genommen Spaß macht und über Seiten, in der das Buch mal ein bisschen zu sehr wie ein Reiseführer durch Dubrovnik klingt, hinweghilft.

Autorin, Journalistin, Musikerin Ariana Zustra lebt in Berlin. Zuvor studierte sie an der Universität Tübingen Soziologie und Kulturwissenschaften, außerdem absolvierte sie Ausbildungen an der Reportageschule in Reutlingen und der Axel-Springer-Akademie und volontierte beim Musikmagazin Rolling Stone. Sie leitet die Bücherseite des Musikexpress‘ und ist freie Autorin des Philosophiemagazins Hohe Luft. Als Zustra veröffentlicht sie Art-Pop.

Am Wasser aufgewachsen

Ariana Zustra wurde 1987 in Dubrovnik an der Adria geboren. Im Alter von vier Jahren flüchtete sie mit ihren Eltern nach Hessen, sechs Jahre später zog die Familie nach Überlingen. Sie besuchte das städtische Gymnasium und reiste nach dem Abitur in die Welt hinaus. Überlingen kommt als Handlungsort im Buch nicht vor, aber das Wasser, die Ostsee und die Adria, in verlockenden Tönen. „Es sah aus, als würde ich im Sternenhimmel baden. So etwas Schönes hatte ich noch nie zuvor gesehen.“

Der erste Satz im Buch lautet: „Nachdem ich Pommes gegessen und geduscht hatte, beschloss ich, mich umzubringen.“ Der drittletzte: „Noch trug mich das Wasser.“ Und dazwischen so viele Anliegen, Andeutungen, Hinweise, Gedankenstöße, so fantasievoll wie fantastisch aufgeschrieben, dass dies nicht die letzten 250 Seiten von ihr waren. Hoffentlich nicht.

Nun kommt Zustra zurück nach Überlingen, am 14. November, liest sie aus ihrem Roman „Tot oder lebendig“. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07551/99-1570 oder stadtbuecherei@ueberlingen.de. Der Eintritt ist frei auf Spendenbasis.