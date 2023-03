Was die Stadtverwaltung am Fastnachtsmontag in ihrem „amtlichen Mitteilungen“ verbreitete, hatte sie auf SÜDKURIER-Nachfrage bereits im November des vergangenen Jahres angekündigt: Der Arbeitskreis (AK) Radverkehr, der letztmals am 26. März 2015 getagt hatte, wurde nun im Januar 2023 reaktiviert. Dies vermeldet die Abteilung Stadtplanung und Klimaschutz.

Wann der Arbeitskreis tagte und worum es konkret ging, darüber schweigt sich die Stadtverwaltung aus. Konkretes kann und will auch Bernhard Glatthaar vom allgemeinen deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nicht preisgeben, der eingeladen war. Der AK habe sich am 24. Januar erstmals getroffen und sei nichtöffentlich gewesen. Daran halte er sich. Nur so viel: „Es war eine gute Sitzung – wenn da nun ein bisschen Zug reinkommt, ist das erfreulich.“ Der ADFC hatte seit Jahren darauf gedrängt, dass der Arbeitskreis wiederbelebt wird.

Im Jahr 2015 sei das Radverkehrskonzept entwickelt worden, erinnert die Stadt in ihrer aktuellen Mitteilung. Die darin enthaltenen 47 Maßnahmen seien seither in der Umsetzung. Im AK Radverkehr gehe es darum, die Entwicklung zu begleiten und weiter voranzutreiben. Zu den Arbeitskreismitgliedern gehören von städtischer Seite sowohl Vertreter der Verwaltung als auch des Gemeinderats. Auch das Landratsamt sei miteinbezogen worden. Als Interessengruppe seien zudem Vertreter des ADFC sowie der Polizei eingeladen. Es habe sich gezeigt, dass einige Maßnahmen bereits erfolgreich in Angriff genommen worden seien – es aber auch noch Problemstellen gebe, deren Lösung sich zum Teil als knifflig erwiesen. Daran solle der Arbeitskreis weiterarbeiten, der sich künftig dreimal jährlich treffen möchte.

Die nach jener Sitzung des AK Radverkehr im März 2015 vorliegenden Ergebnisse und beschlossenen Maßnahmen können auf der Internet-Homepage der Stadt eingesehen werden. Bis gestern Abend allerdings war noch nichts aktualisiert. Adresse:

http://www.ueberlingen.de/radverkehr