Das Ende seines Betriebs naht – da ist sich der Überlinger Antiquar Bernd Wiese sicher. Seit 1994 betreibt er sein Antiquariat in der Turmgasse. Doch vor fast zwei Jahren kündigte ihm nach Streitigkeiten seine Vermieterin. Mittlerweile redeten beide einstigen Konfliktparteien wieder miteinander, in seinen Räumen sei Wiese aber dennoch nur „geduldet“.

Die Miete hat Wiese weiterhin überwiesen und eine Räumungsklage seitens der Vermieterin ist bislang ausgeblieben. Doch die Aufforderung zur Räumung könnte jederzeit kommen, befürchtet Wiese. Daher die Flucht nach vorn – aber wohin?

Vermieterin: Der Auszug ist überfällig

Die Vermieterin lässt über ihre Rechtsanwältin, Eva-Maria Leirer, mitteilen: Mittlerweile hätten sich die Wogen zwischen beiden Seiten wieder geglättet. Aber man werde dem Antiquar im Falle eines Auszugs keine Steine in den Weg legen. „Mir ist es recht, wenn er da rausgeht. Wir streiten mit ihm seit langer Zeit.“ Ursprünglich hatte er seinen Auszug für Ende 2019 angekündigt, so Leirer. Ein Jahr länger als geplant, habe man ihm nun Zeit gelassen. „Das sollte ausreichend sein.“

Wurde bereits 2018 in seinem Antiquariat gekündigt und seitdem „geduldet“: Antiquar Bernd Wiese vor seinem Laden (Archivfoto). | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Für einen Neustart seines Geschäfts in anderen Räumlichkeiten habe Wiese keine Kraft mehr, stellt der 72-Jährige klar. Auch ein Nachfolger lasse sich in seinem Beruf „in diesen digitalen Zeiten“ kaum finden. Sein Auszug käme daher seiner Pensionierung gleich, bestätigt er. Aber es bleibt die Frage: Wohin mit seinen Büchern?

Unbeantwortetes Hilfsangebot nach Social-Media-Aufruf

Um eine geeignete Lagerfläche zu finden, startete eine Überlinger Kundin für Wiese Anfang Dezember einen Facebook-Aufruf. „Ein neues Zuhause für die vielen Bücher finden? Das ist fast unmöglich“, so der 72-Jährige pessimistisch. „Besonders bei den Mieten hier in Überlingen.“

Ruth Blarr, Immobilien-Maklerin aus Überlingen: „Ich finde, dass man so einen Laden erhalten muss.“ | Bild: privat

Doch auf den Aufruf meldete sich die Überlinger Immobilien-Maklerin Ruth Blarr. Sie erklärte sich auf der Social-Media-Plattform bereit, Wiese bei der Suche zu helfen und dabei auch auf die Maklergebühr zu verzichten. Da der Antiquar aber kein Facebook nutzt, wusste er tagelang nichts von diesem Angebot. Der SÜDKURIER stellte für den Antiquariat den Kontakt zur Maklerin her.

„Ich werde da gern aktiv“, sagt Blarr zu Wieses Suche. „Ich finde, dass man das erhalten muss“, so die Überlingerin. Sie sucht derzeit, in und um Überlingen Lagerflächen von bis zu 100 Quadratmetern. „Das wird sicherlich nicht einfach.“

Wie und wo lassen sich notfalls 70 000 Bücher entsorgen?

Was aus den tausenden Büchern werde, wenn er keine Lösung findet? Das kann Wiese nicht genau sagen. Mit Aufrufen wie auf Facebook hofft er darauf, dass Überlinger ihm einige Bücher abnehmen. Auch bei Online-Verkaufsstellen könne er vereinzelt Titel loswerden. „Aber im Gesamtverhältnis macht das keinen Unterschied“, sagt er. Denn neben dem Laden in der Turmgasse habe er auch noch weitere Außenlager außerhalb Überlingens, von denen er bis Februar eines räumen muss.

Wiese mit seinem ältesten Buchexemplar: die Schrift „Confutatio Catechismi“ aus dem Jahr 1549. Sie wendet sich gegen die reformatorische Theologie. | Bild: Cian Hartung

Bereits im Sommer habe er mehrere tausend Bücher „in der Papiermühle entsorgt“, erzählt der Buchliebhaber. Auf diese Lösung hofft Wiese aber nicht. Er wünscht sich stattdessen, dass sein Antiquariatsbestand im Bodenseekreis bleibt oder sogar in andere Hände übergeht. Denn im nördlichen Bodenseeraum gehört er zu den wenigen Verbliebenen seiner Zunft. „Überlingen ist eine Buchstadt“, sagt er, „dabei soll es auch bleiben.“

Noch beherbergt der Laden in der Turmgasse das Überlinger Antiquariat: in Zukunft könnte die Ladenfläche aber anders genutzt werden. | Bild: Cian Hartung

Nach Ladenauflösung weiter mit Büchern handeln

Auch nach seiner Zeit als Antiquar wolle er weiter mit Büchern handeln, meint der 72-Jährige. „Bücher sind für mich ein Medium für Wissen und auch eine Verbindung zu und zwischen Menschen.“ Diese Liebe wird nicht zu Ende gehen, so Wiese, selbst wenn er einmal nicht mehr zwischen Büchern in seinem Antiquariat in der Turmgasse anzutreffen sein wird.