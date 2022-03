900 Kilometer sind es von Überlingen in die polnische Großstadt Breslau. Hier ist der Sitz der Sank-Hedwig-Stiftung, über die derzeit Hilfslieferungen aus Überlingen in die Ukraine abgewickelt werden. Aber nicht nur die Menschen in den Kriegsgebieten benötigen Hilfe, auch Polen braucht Unterstützung, um der Ankunft der Flüchtlinge gerecht werden zu können. Hierfür knüpfen die Überlinger nun weitere Beziehungen zwischen Breslau und Bodensee.

Nach ihrer Ankunft im Verteilzentrum der Sankt-Hedwig-Stiftung in Breslau sind die Überlinger beeindruckt von der Menge an Hilfsgütern, die hier insgesamt ankommen. | Bild: Andreas Wissmann

Wie der Überlinger Andreas Wissmann berichtet, nehmen in dem Verteilerzentrum in Breslau viele junge Menschen gemeinsam mit städtischen Polizisten die Waren entgegen, packen sie aus und verteilen sie auf weitere Pakete und Paletten. „Es war sehr beeindruckend, wie viele Güter vor Ort waren und wie viele Helfer.“

Erst sei geklärt worden, woher sie kommen und dass ihre Lieferung angemeldet ist. „Dann sind Helfer angerannt und haben uns beim Entladen geholfen“, berichtet Wissmann. „Wie wir gelernt haben, kommen hier ständig sehr viele Waren an, den ganzen Tag. Sie werden umverteilt und dann an die verschiedenen Destinationen verbracht.“

Andreas Wissmann: „Wir waren überwältigt vom Spirit der Solidarität.“ | Bild: Stefan Hilser

Vor allem medizinische Güter würden in die Ukraine verschickt. Von Breslau an die Ukrainische Grenze sind es noch etwa 500 Kilometer. Aber nicht alles, was sie aus Überlingen mitgebracht haben, nimmt diesen weiteren Weg. „Ein Teil der Ware wird vor Ort gebraucht.“ Breslau ist nicht nur ein großer Umschlagplatz für Hilfsgüter, sondern auch Drehscheibe für Flüchtende aus der Ukraine.

700.000 Einwohner und 150.000 Flüchtlinge

Mit Wissmann war sein Arbeitskollege Christian Schmidt-Roedenbeck von der ZF Friedrichshafen und der Überlinger Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay an dem Hilfstransport beteiligt. Wissmann berichtete nach der Ankunft, dass sie sich in Räumen der Stadtverwaltung von Breslau mit einer Koordinatorin unterhalten hatten. „Es ist wirklich beeindruckend, was sie uns erzählt hat. Breslau hat rund 700.000 Einwohner und derzeit circa 150.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Andrang ist riesig und stellt die Stadt vor große Herausforderungen. Wir waren überwältigt von der Masse an Gütern, die hier eingegangen sind und verteilt werden, aber auch von dem Spirit der Solidarität.“

Flankiert von zwei Helfern, machen sich Christian Schmidt-Roedenbeck, Volker Mayer-Lay und Andreas Wissmann (2., 3. und 4. von links) ein Bild von der Lage in einem Verteilzentrum in Breslau. | Bild: Andreas Wissmann

Nach ihrer Rückkehr nach Überlingen, so die Ankündigung Wissmanns, würden sie nach Rücksprache mit der Stiftungsvertretung versuchen, weitere Kontakte zu koordinieren. „Der Bedarf ist ungebrochen riesig. Wie uns mitgeteilt wurde, ist das Verbringen der Waren in die Ukraine sehr gefährlich geworden, kürzlich wurde wohl auf einen Hilfskonvoi geschossen.“