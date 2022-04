Um 11.50 Uhr am Mittwoch wurde am Kreisel unterhalb des Andelshofer Weihers ein Unfall gemeldet. Der Anhänger eines Sprinters, der mit Metallteilen beladen war, ist im Kreisverkehr umgekippt. Nach Schätzungen der Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro am Anhänger.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Hänger musste mit den Winden von zwei Abschleppwagen angehoben werden, bevor er abtransportiert werden konnte.

Bis zur Bergung und Räumung der Unfallstelle vergingen rund dreieinhalb Stunden. So lange war die Polizei damit beschäftigt, den Verkehr im Kreuzungsbereich der L 195/Owinger Straße zu regeln und die Fahrzeuge teilweise linksherum durch den Kreisverkehr zu schicken.