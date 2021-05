Nur für Abonnenten Visual Story Veröffentlicht am 20. Mai 2021

Seit Eröffnung der Landesgartenschau herrscht in Überlingen ein Nachfrage-Boom nach Corona-Tests. Somit explodierte auch die Zahl der Testangebote. Das könnte für andere Städte, wo die Nachfrage mit der Lockerung in Gastronomie und Tourismus ebenfalls steigen wird, zu einem leuchtenden Beispiel werden. Oft gestellt ist auch die Frage, wie viele Tests davon positiv sind, und in welchem Landkreis dies auf den Inzidenzwert einzahlt? Linda Waldowska (links) aus Heiligenberg lässt sich im Corona-Testzentrum des dm-Marktes in Überlingen auf Covid-19 testen. Janika Maschke, Filialleiterin, hilft im Testzentrum mit. Im Bild ist zu sehen, wie die aufs Handy gespielten Anmeldedaten abgeglichen werden.| Bild: Hilser, Stefan

Linda Waldowska fuhr eigens aus Heiligenberg nach Überlingen, um sich auf Corona testen zu lassen. In ihrem Wohnort gibt es nur eine Apotheke, in der Tests angeboten werden, und da war für sie Termin im Corona-Testzentrum des dm-Marktes in