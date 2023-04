Die Stadtplanung will dem Gemeinderat keine Änderungen an dem seit Juli 2015 rechtskräftigen Bebauungsplan Seehaldenstraße/Schreibersbildstraße empfehlen. Nach einer Petition von 69 Anwohnern zu aktuellen baulichen Entwicklungen hatte das Gremium im September einstimmig eine Überprüfung von möglichen Änderungen und damit gegebenenfalls verbundenen Haftungsansprüchen gefordert. Die Räte wünschten gar ein rechtssicheres Alternativkonzept.

Derlei Änderungen seien allerdings weder durch Fakten zu begründen noch klug, lässt sich das dem Bauausschuss vorgelegte Fazit der Verwaltung zusammenfassen. Dennoch bekräftigte das Gremium nun seine Forderung nach einem Konzept zur besseren Wahrung des durchgrünten Gebietscharakters. Am heutigen Mittwoch, 26. April wird das Thema im Gemeinderat beraten.

Laut Stadt keine dichte Bebauung

Die Stadtplanung hatte es sich mit der Bewertung und Beurteilung der vorliegenden Petition wohl nicht leicht gemacht: Aus den Akten habe man das Zustandekommen des Bebauungsplans zu rekonstruieren versucht, berichtete Baubürgermeister Thomas Kölschbach. Aus baurechtlicher Sicht sei es schwierig, die darin verankerten Möglichkeiten mit einer Änderung nun wieder einzuschränken. Kölschbach: „Dazu ist das Baugesetzbuch nicht da.“ Zumal an dem Bebauungsplan 18 Jahre lang mit insgesamt vier Offenlagen gearbeitet worden sei.

Eine stichhaltige Begründung wollte auch Stadtplaner Florian Kohlmann nicht erkennen. Anhand eines Schwarzplans der vorhandenen Gebäude versuchte er aufzuzeigen, dass von einer dichten Bebauung nicht die Rede sein könne. Auch die durchschnittliche Ausnutzung der Grundstücke mit einer Grundflächenzahl von etwa 0,3 belege dies mit Zahlen. Zudem sei auch die aktuelle Dichte im Quartier mit rund 40 Einwohnern pro Hektar weit unter einem für die Kernstadt akzeptablen Wert. Ja, der künftige Regionalplan setze mit 70 Einwohnern nahezu doppelt so viel an und berge daher Gefahren bei einer Neubewertung.

Dreiseitl: „Korrekt, aber unfair“

Die Argumente seien zwar alle korrekt, aber auch in gewisser Weise „unfair“, hielt Stadtrat Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne) dem entgegen und kritisierte, dass die eigentliche Zielsetzung von Petition und Gremium keine Beachtung finde. „Sie wissen, dass es uns um den Charakter und die Durchgrünung des Wohngebiets geht, die wir in Gefahr sehen“, betonte er. Beides gelte es in diesem Quartier zu erhalten. „Für dieses Anliegen wollen wir uns auch nicht verteidigen müssen“, sagte Dreiseitl.

Tatsächlich seien in einem älteren Entwurf für den jetzt gültigen Bebauungsplan konkrete Baufenster und Grünzonen ausgewiesen gewesen, machte Stadtplaner Kohlmann deutlich. Allerdings habe der Gemeinderat dieses Konzept im Jahr 2015 verworfen und sei dem Vorschlag gefolgt, grundstücksübergreifende Bänder für eine Bebauung vorzusehen. Das sei eine Entscheidung des Gremiums gewesen.

Einige Konsequenzen hatten damals offensichtlich weder die Stadtplanung noch der Gemeinderat bedacht. Die Ernüchterung kam, als ein Grundstücksbesitzer seine Fläche kurzerhand teilte und quasi mit zwei Häusern doppelt und durchgängig bebaute. Weitere Fälle dieser Art künftig zu verhindern, ist nur ein Anliegen der Petition, das auch im Sinne des Gremiums war. „Wenn man in dieser Hinsicht Fehler erkennt, muss man doch bereit sein, diese zu revidieren“, argumentierte Hubert Büchele (FWV/ÜfA), und Fraktionskollege Robert Dreher bekräftigte: „Der Bebauungsplan wäre so nicht beschlossen worden, wenn wir damals auf die Folgen der Bänder hingewiesen worden wären.“

Einen ganz anderen Aspekt hatte Stadtrat Udo Pursche (SPD) ins Feld geführt. „Wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen Wohngebieten erster, zweiter und dritter Klasse.“ Und: „So etwas höre ich überhaupt nicht gerne.“ Das fragliche Quartier sei nach wie vor sehr moderat bebaut und die Ausnutzung halte sich auch künftig noch in Grenzen. Ihm sei eine „moderate Nachverdichtung“ hier lieber, als in die Fläche hinauszugehen oder jene Quartiere weiter zu verdichten, die ohnehin schon massiv bebaut seien.

Wobei die Stadtverwaltung gleich auf mehrere Haken hingewiesen hatte, die Änderungen am Bebauungsplan haben könnten. Zum einen müsse man gegebenenfalls mit einer erneuten Normenkontrollklage rechnen, wie sie im vergangenen Verfahren von Anwohnern der Schreibersbildstraße über mehrere Instanzen angestrengt worden sei. Am Ende zwar erfolglos, doch könne dies dieses Mal ja anders sein. Zum anderen müsse sich ein neuer Satztungsbeschluss an der dann geltenden geänderten Rechtslage orientieren, die im neuen, noch nicht rechtskräftigen Regionalplan eine noch dichtere Bebauung fordere.

Eine Entschädigung nach Paragraph 42 des Baugesetzbuches sei im Moment nach einer juristischen Einschätzung zwar nicht zu erwarten, hatte Florian Kohlmann ausgeführt. Hier gelte eine Frist von sieben Jahren nach Rechtskraft. Nicht auszuschließen seien allerdings Ansprüche in Form eines Vertrauensschadens, wenn ein Bauherr schon Geld in eine Planung investiert habe, die mit der Änderung nicht mehr zu realisieren wäre.