Eine weitere Impf-Aktion im Rahmen der Impfkampagne #dranbleibenBW bietet das mobile Impfteam des Bodenseekreises am Samstag, 24. Juli, während des Wochenmarktes in Überlingen an.

Impfen ohne Anmeldung möglich

Wer sich ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann von 8 bis 16 Uhr zum Infostand auf den Überlinger Wochenmarkt beziehungsweise zur Impfung ins Rathaus, Münsterstraße 15 – 17 kommen, teilt das Landratsamt des Bodenseekreises mit. Zum Einsatz kommt der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson. Dieser ist für alle ab 18 Jahren zugelassen.

Mitzubringen sind der Personalausweis, der Impfausweis beziehungsweise eine Bescheinigung über die Erstimpfung, sofern diese bereits verabreicht wurde. Weitere Informationen zur Corona-Pandemie und zu Impfungen gibt es im Internet unter www.bodenseekreis.de/corona und www.bodenseekreis.de/corona-impfung.