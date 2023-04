Wer am Berg Herausforderungen sucht und hoch hinaus will, braucht Durchhaltevermögen. Dies hat die Überlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins auch im städtischen Flachland unter Beweis gestellt, als es um die Planung und Realisierung des Kletterzentrums ging. Rückschläge hat der größte Verein der Stadt bei seinem Großprojekt weggesteckt und sich auf Solidarität und Engagement seiner Mitglieder sowie die Unterstützung von Sponsoren verlassen können. So lässt sich mancher steile Gipfel erklimmen.

Sicher in der Vertikalen: Rund 13 Meter in die Höhe geht es beim Trainingsklettersteig des DAV am neuen Ausbildungsturm, der am Wochenende eröffnet wurde. Hier mit Klettertrainer Steffen Uhlmann. | Bild: Hanspeter Walter

Ganz praktisch können Sportler dies bereits seit November 2021 an den Boulder- und Kletterwänden im Zentrum an der St.-Johann-Straße erproben. Jetzt wurde auch der neue Ausbildungsturm außen freigegeben, der viele schwierige Situationen, denen man am Berg begegnen kann, simulieren lässt.

Überlingen Kletterhalle in Überlingen öffnet: Ab sofort können 130 Routen erkundet werden Das könnte Sie auch interessieren

Routinier Klaus Haberstroh, selbst lange Jahre DAV-Vorsitzender und entscheidender Geburtshelfer des Kletterzentrums, und Hanne Brüche, die hauptamtliche sportliche Leiterin, führten zunächst die Klettertrainer in die neuen Angebote ein, später durften interessierte Mitglieder diese erproben und den neuen Trainingsklettersteig erklimmen.

Hans-Dieter Fahnauer, DAV-Vorsitzender | Bild: Hanspeter Walter

„Wir haben seit der Eröffnung des Kletterzentrums mehr als 600 Mitglieder dazugewonnen. Vor allem bei Kindern erleben wir einen richtigen Boom.“ Hans-Dieter Fahnauer, Vorsitzender der Überlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins

Klettern boomt bei Kindern Das Kletterzentrum des DAV Überlingen kommt gut an und bescherte dem Verein einen enormen Zuwachs an Mitgliedern. „Seit der Eröffnung ist die Zahl von etwa 2800 auf mehr als 3400 gestiegen“, sagt Vorsitzender Hans-Dieter Fahnauer. Die Frequenz der Besucher und Sportler an den Boulder- und Kletterwänden sei von Tag zu Tag ganz unterschiedlich. Für einen Boom sorgten indessen die Kindern. „Wir haben derzeit rund 170 Kinder in den Kursen und haben vor Kurzem einen weiteren Trainer eingestellt.“ Dennoch seien immer noch rund 30 Jungen und Mädchen auf der Warteliste. Gefragt sei auch das Familienangebot, einen Erlebnis-Kindergeburtstag mit Freunden im Kletterzentrum zu feiern. Infos im Internet.

„Der Ausbildungsturm war ursprünglich gar nicht geplant“, sagt Klaus Haberstroh. Doch aus der Notwendigkeit einer Nottreppe habe der DAV quasi eine kreative Tugend gemacht. „Die Rettungstreppe war statisch so robust geplant, dass wir sie zugleich als Aufstieg für einen Ausbildungsturm nutzen konnten.“ Die kalkulierten Gesamtkosten für das Projekt seien damit nur geringfügig überschritten worden.

Von oben sieht die Welt plötzlich viel kleiner aus. | Bild: Hanspeter Walter

Gesamtkosten bei 2,5 Millionen Euro

Auf rund 2,5 Millionen Euro beziffert Hans-Dieter Fahnauer, seit 2021 Vorsitzender des DAV Überlingen, den finanziellen Aufwand des Kletterzentrums. „Dafür haben wir noch langfristige Darlehen von etwa 1,5 Millionen Euro an der Backe“, sagt Fahnauer. Von der Resonanz auf das neue Angebot ist er allerdings hell begeistert, obwohl er im Vorjahr mit einer schwarzen Null, wie er sagt, zufrieden sein musste. Doch die Zahl der Mitglieder ist stark gewachsen und insbesondere das Interesse von Schulen und Kindern ist groß, wie der Belegungsplan der Halle zeigt.

Ganz neue Übungsmöglichkeiten bietet der Sicherungssimulator, den Hanne Brüche, sportliche Leiterin des DAV-Kletterzentrums hier erklärt. Mit eine ferngesteuerten Puppe können hier Stürze eines Partners simuliert und die schnelle Reaktion geübt werden. | Bild: Hanspeter Walter

Nun verfügt der DAV neben Boulderwänden in der Halle und der fast 15 Meter hohen Speedkletterstrecke außen auch noch über einen Ausbildungsturm mit mehreren Features, an dem Sicherheitstrainings erfolgen können. Die sportliche Leiterin Hanne Brüche erläuterte am Sicherheitssimulator zum Beispiel den Einsatz einer Puppe, die an einem Sicherungsseil ferngesteuert nach oben wandert und dann plötzlich ausgeklinkt werden kann, um einen Sturz zu simulieren. „Jetzt ist der sichernde Kletterpartner gefordert und muss möglichst schnell reagieren“, erklärt sie.

Überlingen Die Hülle der Kletterhalle steht und innen läuft der Ausbau für die Sportler Das könnte Sie auch interessieren

Unterschiedlich schwierige Routen

Am Trainingsklettersteig bieten sich mehrere Routen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads, die mit Bügeln und Drahtseilen gesichert sind. Anfänger können hier auf der 13 Meter hohen Vertikalen erste Erfahrungen für die Berge sammeln und ihre Höhentauglichkeit auf den Prüfstand stellen. Denn mancher ehrgeizige Flachländer erlebt in der alpinen Praxis plötzlich unliebsame Überraschungen, wie Routinier Klaus Haberstroh nur zu gut weiß. „Die große Mehrzahl der erforderlichen Bergrettungen erfolgt nicht nach Unfällen“, sagt Haberstroh: „Die Menschen hängen in der Wand, bekommen Höhenangst und können weder weiter- noch zurückgehen.“ Am Trainingsklettersteig kann sich jeder an diese Gefühle mal herantasten.

Ganz neue Möglichkeiten bietet der Sicherungssimulator, den Hanne Brüche, sportliche Leiterin des DAV-Kletterzentrums hier erklärt. Mit eine ferngesteuerten Puppe können hier Stürze eines Partners simuliert und die schnelle Reaktion geübt werden. | Bild: Hanspeter Walter

Erprobt werden können an dem Turm auch die Abseiltechnik und die Rettung aus einer Gletscherspalte. Letzteres erfordert vom betroffenen Kletterer eine besondere Technik, um sich selbst an einem Seil wieder nach oben arbeiten zu können. Dazu gehört der sogenannte Prusikknoten, ein Klemmknoten, der sich unter Belastung zuzieht und bei Entlastung wieder lockert. Auch diese spezielle Technik lässt sich hier abgesichert trainieren, um im Ernstfall gewappnet zu sein.