Überlingen vor 2 Stunden

Alte Wohnhäuser in der Hafenstraße: Stadt beantragt im Rat umstrittenen Abriss

Ein Bauträger plant den Abriss zweier Gebäude in der Hafenstraße und den Neubau von 16 Wohneinheiten. Der Ausschuss lehnte den Abriss ab, worin Oberbürgermeister Jan Zeitler einen rechtswidrigen Beschluss erkennt – er bringt das Thema am Mittwoch nun zur erneuten Abstimmung in den Gemeinderat.