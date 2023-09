Alte Liebe rostet nicht, lautet ein bekanntes Sprichwort. Manche Liebesschlösser schon. Englisch auch „Love Lockers“ genannt, werden sie als Zeichen vermeintlich ewiger Zuneigung an Geländern rund um den Globus gerne angebracht. Mit Namen, Initialen, Datum und bisweilen einem kleinen Spruch. Es darf auch Italienisch sein: „per sempre“ – für immer.

Rost oder kein Rost: Qualitätsunterschiede beim Liebesschloss machen sich in der Korrosion bemekrbar. | Bild: Hanspeter Walter

Und eben diese Schlösser können unter bestimmten Umständen tatsächlich rosten. Zumindest, wenn die beschrifteten Vorhängeschlösser Schnäppchen von schlechter Qualität sind. Das Metall des Geländers und des Schlosses bilden dann als unterschiedlich edle Elektroden ein galvanisches Element. Durch die chemische Reaktion fließt ein Strom und die Korrosion tut ihr zerstörerisches Werk auch an den städtischen Geländern.

Beispiele dafür hat Stadtrat Ulrich Krezdorn (CDU) am Geländer insbesondere vor der Villa Seeburg des Bad-Hotels und an der Baresel-Plattform vor den Seeschulen entdeckt. Und die machen ihm große Sorgen.

Die Baresel-Plattform ist ein beliebter Ort. | Bild: Hanspeter Walter

Freizeit Das sind die 10 romantischsten Orte an Valentinstag in Konstanz und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Krezdorn fordert Stadt auf, die Schlösser zu entfernen

„Da gehen öffentliche Einrichtungen kaputt und wir schauen zu. Rost, Rost, Rost!“ hatte Krezdorn kürzlich in einer Sitzung des Ausschusses für Bauen, Technik und Verkehr moniert. „Haben wir denn zu viel Geld? Irgendwann müssen wir die Geländer aus Sicherheitsgründen ersetzen.“ Daher fordere er die Stadt auf, die sogenannten Liebesschlösser zu entfernen. Doch wer würde es schon wagen, diese verbindenden Symbole aus Metall zu entsorgen – mit möglicherweise ungeahnten Folgen für die Urheber? Und die Schlüssel sind schließlich in der Regel im See versenkt, wie sonst in den Flüssen unter den Brücken.

Die Pont des Arts in Paris im Jahr 2013 – ein Jahr später stürzte ein Teil des Geländers auf grund des Gewichts der Schlösser ein – das an dieser Stelle zwischen 50 und 90 Tonnen betragen haben soll. | Bild: Hanspeter Walter

In Paris brachten Schlösser Geländer zum Einsturz

Noch droht nicht die Gefahr, dass die Baresel-Plattform untergeht aufgrund des Gewichts oder dass das Gelände an der Promenade zusammenbricht. Überlingen kann schließlich nicht mit der französischen Hauptstadt – der Stadt der Liebe schlechthin – konkurrieren. In Paris war dies anders, als am 8. Juni 2014 das Brückengeländer der Pont des Arts über die Seine aufgrund des Gewichts der daran befestigten Schlösser – die Angaben schwanken zwischen 50 und 90 Tonnen – auf einer Länge von 2,4 Metern eingestürzt war.

Ursprungsland Italien Die genaue Herkunft der Liebesschlösser ist unklar. Ausgangspunkt des Brauchs in Europa ist sehr wahrscheinlich Italien, dort heißen sie „lucchetti dell‘amore“. In Onlineforen wird vermutet, dass Absolventen der Sanitätsakademie San Giorgio in Florenz die Urheber sind. Mit dem Ende ihrer Ausbildungszeit befestigten sie die Vorhängeschlösser ihrer Spinde an einem Gitter des berühmten Ponte Vecchio. Dies wurde wohl von den Verliebten Roms an der Milvischen Brücke übernommen. Durch den im Jahr 1992 erschienenen Bestseller-Roman „Drei Meter über dem Himmel“ von Federico Moccia, zwei Fortsetzungen sowie deren Umsetzung als Kinofilm und Netflix-Serie wurde die Thematik weltweit populär. Der Schriftsteller lässt seine beiden Protagonisten sich „ewige Liebe“ schwören, dazu befestigen sie das Schloss an der zentralen Laterne der 109 vor Christus erbauten Brücke und werfen den Schlüssel in den Tiber.

Die Pariser Brücke musste damals gesperrt werden. Am 1. Juni 2015 kündigte die Pariser Stadtverwaltung aufgrund dieses Vorfalls an, alle Schlösser in Paris entfernen zu wollen und Brückengeländer so zu gestalten, dass das Anbringen neuer Schlösser nicht mehr möglich sein werde.

Konstanz Die Imperia wacht im Konstanzer Hafen über hunderte Liebesschlösser. Könnte das Gewicht der ewigen Verbundenheit zum Problem werden? Das könnte Sie auch interessieren

In Köln werden die Schlösser begrüßt, in Berlin sind sie verboten

In Deutschland gilt die Hohenzollernbrücke zu Köln in Fachkreisen als beliebtester Ort für die Symbole der Hoffnung auf ewige Liebe. „Rund 40.000 Schlösser zieren das Geländer der Brücke“, lässt sich in verschiedenen Quellen nachlesen. „Und die Stadt begrüßt dies sogar!“ Anders die Bundeshauptstadt: Dort ist es offiziell verboten, Liebesschlösser an öffentlichen Einrichtungen zu befestigen. Doch im Netz findet sich mancher Geheimtipp für Verliebte, um sich auch in Berlin zu verewigen. Ungeachtet dessen droht dort ein Bußgeld von 35 Euro. Und Juristen ziehen tatsächlich eine Beurteilung als Sachbeschädigung, ja sogar das Vorliegen einer Straftat in Betracht.

Friedrichshafen Das Aus für die Liebesschlösser: Die Gitter am Moleturm lichten sich Das könnte Sie auch interessieren

Der Brauch lässt sich weltweit wohl kaum mehr zurückdrehen. Als bunteste und kreativste aller Liebesbrücken gilt die New Yorker Brooklyn Bridge, die von Manhattan aus den East River überspannt. Konstanz kontert in dieser Sache mit Liebesbekundungen an der Fahrradbrücke über den Seerhein.

Zwei Herzen und zwei Anker, die sich gefunden haben …. | Bild: Hanspeter Walter

Auch Krezdorn respektiert die Liebesbezeugungen

Eine gewisse Sympathie für Schlösser kann allerdings selbst Ulrich Krezdorn nicht ganz verhehlen. „Das sind ja alles echte Liebesbezeugungen“, räumt er bei einem Ortstermin an der Promenade ein. Deshalb schlägt er vor, dem Bedürfnis künftig proaktiv entgegenzukommen.

Die so genannte Liebesinsel am Ende der Seestraße: Für Ulrich Krezdorn der ideale Ort, um ein Gitter für Liebesschlösser anzubringen. | Bild: Hanspeter Walter

Der Stadtrat schlägt vor, extra ein Gitter zu montieren

„Wir haben doch in Überlingen sogar eine Liebesinsel“, betont der CDU-Stadtrat. „Auch wenn sie möglicherweise viele gar nicht mehr kennen.“ Die einst größere Ausbuchtung am Ende der Seestraße sei zwar nach größeren Aufschüttungen am angrenzenden Seeufer längst zu einer kleinen Beule mutiert. Doch der Ort am Wasser mit seinen Sitzbänken unter Pappeln sei im Grunde der ideale Ort für derlei Liebesbekundungen. „Die Stadt könnte dort ein großes Gitter montieren, an dem die Paare ihre Schlösser anbringen könnten“, zeigt sich Krezdorn konstruktiv und kreativ. Derzeit ist sitzungsfreie Sommerpause. So wurde der Stadtrat bislang noch nicht mit einem entsprechenden Antrag bei der Verwaltung vorstellig.