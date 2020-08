Viele Politiker sind nie so ganz im Urlaub und schieben auch in den Ferien noch den einen oder anderen Termin dazwischen. Das scheint auch für ehemalige Staatsoberhäupter zu gelten. So verknüpfte Alt-Bundespräsident Christian Wulff einen fünftägigen Aufenthalt mit seinen Kindern in Überlingen mit einem offiziellen Abstecher ins Städtische Museum und einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, die Wulff zu Ehren einen kleinen Empfang im Museumsgarten gab. Anschließend hielt Wulff vor geschlossener Gesellschaft noch einen „Impulsvortrag“ zum Thema: „Maß und Mitte oder die Gratwanderung zwischen Zufriedenheit, Unzufriedenheit und Selbstzufriedenheit.“

Goldenes Buch mit fünf Jahren Lücke Der jüngste Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Überlingen stammt von Alt-Bundespräsident Christian Wulff, der sich am 19. August 2020 verewigte. Davor hatte zuletzt der baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschrieben, als er am 26. Januar anlässlich des Narrentags in Überlingen war. Als Erste hatten in dem prächtigen Band 1953 Wolfram von den Steinen und seine Frau Georgine ihre Unterschriften hinterlassen. Der deutsch-schweizerische Historiker Wolfram von den Steinen war 1954 der erste Träger des von der Stadt Überlingen verliehenen Bodensee-Literaturpreises. Im Goldenen Buch klafft von 2013 bis 2018 eine Lücke, die Ersten, die diese wieder zu schließen begannen, waren im Dezember 2018 die neuen Jugendgemeinderäte. „Wir wollen das Goldene Buch wiederbeleben“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei Wulffs Besuch. (flo)

Wulff spricht „begeistert“ vom Urlaub in Überlingen

Wulff erzählte dem SÜDKURIER, dass er mit seinen Kindern zweieinhalb Wochen Urlaub in Süddeutschland mache und sie die letzten fünf Tage davon nun in Überlingen verweilten. Wulff verbrachte bereits 2019 fünf Tage in Überlingen. „Ich war begeistert.“ Seine Kontakte zur PR- und Beratungsfirma Firma compamedia und deren Chef Joachim Schuble hatten Wulff an den See geführt. Sein heute zwölfjähriger Sohn sei letztes Jahr besonders von Schubles Boot begeistert gewesen und habe sich in diesem Urlaub nun am meisten auf den Bodensee und aufs Bootfahren gefreut. „Ich hoffe, dass viele, die jetzt im Inland Urlaub machen, sich auch künftig für Ferien in Deutschland entscheiden“, betonte Wulff.

Zur Person Christian Wulff, geboren 1959 in Osnabrück, war von 2010 bis zu seinem Rücktritt 2012 der zehnte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war der CDU-Politiker von 2003 bis 2010 Ministerpräsident von Niedersachsen. Heute arbeitet Wulff als Rechtsanwalt in Hamburg. Er ist außerdem Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschlandstiftung Integration, Präsident des Deutschen Chorverbandes sowie weiterer Organisationen. Wulff vertritt Deutschland als früherer Bundespräsident unter anderem bei Staatsakten im Ausland wie beispielsweise im Jahr 2017 bei der Beisetzung des thailändischen Königs Bhumibol. Als Alt-Bundespräsident bezieht er einen Ehrensold in Höhe von 236 000 Euro. (flo)

Kritische Töne über Kirche

Entspannt und freundlich plaudernd bewegte sich der frühere Bundespräsident im Museumsgarten zwischen den geladenen Gästen, darunter der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher, Überlinger Gemeinderäte und andere Vertreter des öffentlichen Lebens. Den Pfarrern Bernd Walter (katholisch) und Kai Tilgner (evangelisch) berichtete Wulff vom Besuch Papst Benedikts XVI. 2011 in Deutschland, mit durchaus kritischen Anmerkungen über die Unbeweglichkeit der Kirche.

Ausstellung zu Sagen als frühe „fake news“ macht Wulff nachdenklich

Anschließend führte Kurator Thomas Hirthe durch die Sonderausstellung „Überlingen legendär“, die die Stadtgeschichte seit der Alemannenzeit anhand von acht Sagen Revue passieren lässt und sich augenzwinkernd zwischen Fakten und Fiktion bewegt. Schon das 1250. Stadtjubiläum, das dieses Jahr begangen wird, sei „fake news“, so Hirthe, da die Urkunde mit der Ersterwähnung Überlingens nicht im Jahr 970 sondern, wie man heute wisse, erst 973 ausgestellt worden sei.

Alt-Bundespräsident Wulff ließ die Ausstellung nachdenklich zurück. Zum SÜDKURIER meinte er: „Es ist interessant, wenn man hört, wie im Mittelalter Sagen entstanden.“ Dann sei die Aufklärung gekommen, und heute, in Zeiten der Pandemie, sei man wieder ein Stück weit in diese Zeit der Sagen, der fake news, zurückgefallen.

Alt-Bundespräsident und Kurator Hirthe kennen sich aus Hannover

Wulff und Kurator Hirthe, der heute in seiner Heimat Überlingen als freiberuflicher Kunsthistoriker arbeitet, sind übrigens alte Bekannte: Hirthe leitete die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Landesmuseum Hannover, als Wulff niedersächsischer Ministerpräsident war. Die Staatskanzlei und das Museum seien direkte Nachbarn, so Hirthe. Wulff bestätigte das und erklärte lächelnd, dass das Gebäude der Staatskanzlei im Vergleich zum Landesmuseum sehr bescheiden wirke, was einmal zu einer peinlichen Verwechslung geführt habe. Als der damalige bayrische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß seinem niedersächsischen Kollegen Ernst Albrecht einen Besuch abstattete, habe er seine Wagenkolonne vor dem Museum halten lassen und dort nach dem Ministerpräsidenten gefragt. Das zurückhaltende Ambiente des Gebäudes, das 1935 im neoklassizistischen Stil errichtet worden war, habe aber schon Vorteile gehabt, erinnerte sich Wulff schmunzelnd an seine Zeit als Ministerpräsident. Denn es habe auch auf Leute, die Geld von der Landesregierung wollten, einen sehr ernüchternden Eindruck gemacht.