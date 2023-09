Der Deutsche Alpenverein Überlingen setzt sich für eine Gesellschaft ein, an der wirklich alle teilhaben und die alle mitgestalten und mitverantworten können. Am Samstag, 30. September, von 11 bis 16 Uhr lädt er deshalb zu einem Inklusiven Aktionstag im Kletter- und Boulderzentrum in Überlingen ein. Darüber informiert Hanne Bücher, Sportliche Leiterin des Boulder- und Kletterzentrums, in einer Pressemitteilung. Hierzu sind alle Menschen mit und ohne Behinderung eingeladen, die Lust haben, den Verein, das Klettern und Bouldern sowie das sonstige Angebot kennenzulernen. Es wird verschiedene Aktionen und Stationen rund ums Klettern und Bouldern geben, die mithilfe eines Laufzettels ausprobiert werden können. Zudem sind laut Pressemitteilung mehrere Ansprechpartner und Trainer des Alpenvereins vor Ort. Der Eintritt und die Aktionen an diesem Tag sind für alle Teilnehmer kostenlos. Im Bistro wird für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Das Boulder- und Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist laut eigenen Angaben noch recht jung. Der Boulderbereich im Inneren der Halle erstreckt sich über zwei Stockwerke. Dort können in sechs Schwierigkeitsgraden rund 130 Routen geklettert werden. Das Zuhause der Sektion Überlingen beherbergt neben den Sportbereichen auch einen alpinen Ausbildungsbereich mit Sicherungssimulator und Klettersteig sowie die Möglichkeit für die Simulation von Spaltenrettung. Somit ist laut Verein sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene das Passende dabei. Eine 15 Meter hohe Kletterwand im Außenbereich ergänzt das umfangreiche Angebot. Im Kinderbereich können sich die Jüngsten an kleinen Kletterwänden und im Boulderbereich in Form einer Spielplatzlandschaft nach Herzenslust austoben.

Das DAV Kletter- und Boulderzentrum ist laut Pressemitteilung nicht nur etwas für Kletternde. Der Neubau beherbergt zudem die Geschäftsstelle, das Bistro Überhang sowie Seminar- und Kurs-Räumlichkeiten. Der Verein möchte einen Kulturort mit breitem Angebot in den Bereichen Sport, Bildung und sozialem Miteinander schaffen.