Überlingen vor 4 Stunden

Alexander Brückmann und Astrid Goncalves erzählen von ihrem Sommer mit der Landesgartenschau

Familie Brückmann-Olivier und Astrid Goncalves haben Dauerkarten für die Landesgartenschau in Überlingen. In wenigen Tagen geht die große Schau am See zu Ende. Die Dauergäste erzählen, was ihnen besonders gut gefallen hat und was sie vermissen werden.