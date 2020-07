Überlingen vor 15 Minuten

Aldi will wie Lidl näher an die Stadt heran, lässt sich mit seiner Umsiedlung aber noch Zeit

Die wichtigste behördliche Hürde nahm der Discounter bei seinem Plan, von der Heiligenbreite zur Weierhalde umzuziehen, um damit näher an das Stadtzentrum und an den Konkurrenten Lidl heranzurücken. Nun gab der Konzern bekannt, dass die weitere Planung noch längere Zeit in Anspruch nehmen werde. Zuvor ist eine Renovierung am alten Standort geplant.