Eine Affe als Werbemittel? Da denkt wohl jeder an den Schimpansen aus der Trigema-Werbung. Jahrelang moderierte der Primaten-Anchorman vor „Sport-“ und „Tagesschau“ Einspieler an, in denen der Textilproduzent Wolfgang Grupp sich zum Standort Deutschland bekennt. Was bei Trigema funktioniert, nämlich den Bekanntheitsgrad mit einem tierischen Sympathieträger zu steigern, das könnte doch auch bei einem Küchenatelier klappen – so dachte der Niederländer Joost Theelen und machte einen Gorilla zu seinem Markenzeichen. Er platzierte ihn Anfang des Jahres auf dem Dach seines Studios am Oberriedweg 17. Doch jetzt ist er weg, offensichtlich haben Langfinger Gefallen an dem Tier gefunden.

Wer bei der Überführung der Gorilla-Diebe hilft, dem Winken 500 Euro als Belohnung. | Bild: pribat

„Mein Monteur war auf dem Weg ins Atelier und hat als erster gesehen, dass der Affe weg ist“, erzählt Theelen am Telefon. Der La-Cucina-Chef macht gerade mit seiner Familie Urlaub auf Elba. Der Mitarbeiter habe sofort bei der Polizei angerufen und den Diebstahl gemeldet.

Affen-Klau keine spontane Tat nächtlicher Zecher

Theelen geht von einer geplanten Tat aus, nicht von einer spontanen Idee nächtlicher Zecher auf dem Nachhauseweg. Denn er selbst hat den Affen mit einem Kran aufs Dach gehievt und benötigte dabei trotzdem noch die Hilfe von zwei Bekannten. Auf dem Dach sei der Gorilla dann fest verschraubt worden, um auch Stürmen trotzen zu können. Sprich: Die Diebe müssen Werkzeug dabei gehabt haben. Außerdem glaubt Theelen, dass die Figur in einem größeren Transporter oder auf einem Anhänger weggeschafft worden ist. Grund: Er habe schon einmal versucht, den Gorilla in seinem VW-Bus zu verstauen, scheiterte damit aber, weil die Figur zu sperrig ist.

Wer die Täter beobachtet hat oder andere Hinweise auf sie geben kann, den will Theelen mit 500 Euro belohnen. Er vermutet, dass potenzielle Zeugen die Diebe gesehen haben, denn die Figur wurde über Nacht von fünf leistungsstarken LED-Strahlern angeleuchtet. „Das Tier war so praktisch. Wenn Kunden mich fragten, wie sie zu mir kommen, dann musste ich nur sagen: ,Wenn Sie den Affen von der B 31 aus sehen können, dann ist es nicht mehr weit‘.“

Mit grimmigem Blick: Da war der Gorilla noch am Boden. | Bild: Jäckle, Reiner

Im Juni vergangenen Jahres feierte das Küchenatelier des niederländischen Geschäftsmanns Neueröffnung, zuvor residierte es an der Überlinger Obertorstraße. Über eine Bekannte, die die Gorilla-Figur auf einer Messe gesehen hatte, kam Theelen an das Tier, dessen Höhe er auf rund eineinhalb Meter schätzt, die Breite betrage ungefähr ein Meter. Und wenn der Affe verschollen bleiben sollte? Dann will sich Theelen eine neue Affen-Figur besorgen. Auch damit handelt er ganz ähnlich wie Trigema-Chef Grupp. Der verzichtete nach Protesten von Naturschützer zwei Jahre auf seinen Schimpansen als Markenbotschafter. Das stufte er im Nachhinein als einen seiner größten Fehler ein.