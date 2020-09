Laut Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Ravensburg haben Polizisten am Samstagmorgen den Gorilla im Wert von rund 1700 Euro sichergestellt und ihn an seinen Besitzer, „La-Cucina“-Chef Jaan Theelen, übergeben. Die „Affen-Täter“ seien noch nicht bekannt. In sozialen Medien wird der Skaterpark als Fundort genannt. Weitere Details will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen, da es sich hierbei um Täterwissen handele.

Überlingen Affentheater an der B 31: Der Gorilla ist weg Das könnte Sie auch interessieren