„Wir haben hier eine sehr leistungsfähige Abteilung.“ Lobende Worte fand Ludwig Ehing, hauptamtlicher Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen, für die Einsatzabteilung Bambergen, die gemeinsam mit der Abteilung Lippertsreute und dem dritten Zug aus Überlingen ihr Können im Teilort Bambergen demonstriert hatte. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Abteilungen auch in Zukunft weiter eng zusammen arbeiten“, zog er sein Resümee.

Übungsannahme war ein Brandausbruch in den frühen Abendstunden in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude in der Dorfstraße, der aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst worden war. Die Rauchentwicklung rief die östliche Kräfte zum Einsatz. Zwei Personen wurden vermisst. Ihr genauer Aufenthaltsort war der Wehr nicht bekannt, hieß es in der Annahme. Zusätzlich ging die Wehr davon aus, dass sich gegebenenfalls weitere Personen in dem Gebäudekomplex aufhielten.

Die Abteilung Bambergen setzte ihr Löschfahrzeug 10 und ihren Mannschaftstransportwagen (MTW) ein, um den angenommenen Brand zu bekämpfen und durch das südliche Scheunentor die Rettung der vermissten Personen anzugehen. Kurze Zeit später traf die zusätzlich alarmierte Wehr aus Lippertsreute mit ihrem Löschfahrzeug LF 8/6 ein. Sie sollte unter anderem eine Riegelstellung im Hinterhof der baulichen Anlage aufbauen. Ebenfalls beteiligt war die Wehr Überlingen. Sie rückte mit dem Einsatzleitwagen ELW 1, der Drehleiter DLK 23/12 sowie dem Löschfahrzeug LF 10/10 und dem Löschgruppenfahrzeug LF 16TS an.

Möglichst realitätsnahe Übung

„Wir haben versucht, die diesjährige Probe möglichst einsatznah vorzunehmen“, teilte Nils Badewien, Abteilungskommandant Einsatzabteilung Bambergen, im Gespräch mit dem SÜDKURIER mit. Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) seien auch die Abteilungen Lippertsreute und Überlingen unter dem Stichwort „F2 – unklare Rauchentwicklung in Ökonomiegebäude“ alarmiert worden. „Durch die Anfahrten aus Überlingen und Lippertsreute wurde versucht, auch den tatsächlichen zeitlichen Verzug darzustellen und der Mannschaft die Möglichkeit gegeben, sich während der Fahrt auszurüsten“, so Badewien zum Ziel der Übung. „Also eine möglichst realistische Einsatzprobe nach der AAO“, so der Oberlöschmeister. „Die Probe hat gut funktioniert“, lobte er bei der Übungsbesprechung am Feuerwehrgerätehaus. „Es gibt natürlich immer die ein oder andere Kleinigkeit, die man abstellen muss“, sagte er, bedankte sich aber bei allen „für die herausragende Übung“.

Die Übung habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen der einzelnen Abteilungen funktioniere, resümierte Ehing. Eine Abteilung hätte im Ernstfall schon aus materiellen Gründen den Einsatz in solch einem Ökonomiegebäude nicht leisten können. „Wir sind auf die Zusammenarbeit untereinander angewiesen“, so Ehing. „Von daher sind solche Übungen immer super.“ Der Leistungsstand insgesamt sei hervorragend. „Grobe Schnitzer habe ich nicht feststellen können“, betonte Ehing. Zufrieden zeigte sich Ortsvorsteher Daniel Plocher, der die Übung beobachtete. „Ich bin froh und stolz. Ein ganz großes Danke und weiter so“, sagte er.