Als wäre eine praktische Prüfung nicht schon stressig genug, rauscht auch noch ein Auto in dich hinein: Dieses Szenario wünscht sich niemand – vor allem nicht am Tag der Fahrprüfung. Doch so erging es einem 17-jährigen Fahrschüler der Fahrschule Kracheel am Donnerstagmittag in Überlingen. Mit dem Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz und dem Prüfer auf der Rückbank wurde er auf Höhe des Bahnhofs in einen Unfall verwickelt. Seine Fahrprüfung nahm damit ein unerwartetes Ende.

Vorausgegangen war das Lenkmanöver eines 19-jährigen Autofahrers. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 12.15 Uhr in der Hizlerstraße um die Kurve gefahren. Anschließend streifte er mit seinem Wagen das Fahrschulauto und kollidierte dann auch noch mit einem Lieferwagen. Das berichtete die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die drei beschädigten Autos am Donnerstagnachmittag in der Hizlerstraße. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten für die Bergung den Straßenabschnitt ab. | Bild: Cian Hartung

Der Unfallverursacher bliebt unverletzt, seine Beifahrerin und die drei Insassen im Fahrschulauto zogen sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei. Sie mussten anschließend in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Als Folge war der untere Teil der Hizlerstraße nahe des Überlinger Bahnhofs für etwa zwei Stunden gesperrt und der Busverkehr beeinträchtigt.

Schüler, Fahrlehrer und -prüfer im Krankenhaus

Wie Carlo Kracheel, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule, an der Unfallstelle gegenüber dem SÜDKURIER erklärte, hätten die Insassen keine gravierenden Verletzungen erlitten. Nach dem Unfall war er von seinem Kollegen an die Hizlerstraße gerufen worden.

Nach dem Vorfall säuberten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr die Straße und ein Abschleppdienst transportierte die drei Unfallautos ab. Die Feuerwehr musste indes keine der Insassen bergen, da die Betroffenen eigenständig ihre Fahrzeuge verlassen konnten. Ab 14 Uhr war die Hizlerstraße für Autofahrer und Busse wieder frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an. Personen, die auf des Unfallverursachers, einem silbernen Opel Astra, aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07551/8040 an die Polizei Überlingen zu wenden.