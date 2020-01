Wenn Freunde gemeinsam feiern, dann machen sie das friedlich. Günter Hornstein, Überlingens Polizeichef, konnte am Samstag nach dem Ende des Nachtumzugs bestätigen: Bislang alles friedlich in der Stadt.

Einmarsch auf der Hofstatt: Der Nachtumzug anlässlich des 20. Narrentags war das Werk von rund 5000 Narren. | Bild: Stef Manzini

Hornstein schätzte die Zahl der Besucher auf 15 000 bis 20 000, die die Stadt Überlingen bevölkern. Hinzu kommen rund 5000 Narren der Zünfte aus Elzach, Oberndorf, Rottweil und Überlingen.

Nach dem Umzug, der mit einem spektakulären Schuttigfeuer auf der Hofstatt endete und in Summe über drei Stunden dauerte, zogen die Besucher von der Straße in die gut 40 Besenwirtschaften und Gaststätten, die in der Altstadt geöffnet haben. Teilweise sind sie geöffnet bis am Sonntagmorgen, bevor um 9 Uhr die Narrenmesse im Münster beginnt.