von Christiane Keutner

Umweltfreundlich soll es losgehen: Mit dem Regiobus 500 fahren die Teilnehmer um 9.18 Uhr am ZOB-Bahnhof Überlingen nach Sigmaringen. Dort trifft sich die Gruppe gegen 10.15 Uhr mit den Selbstfahrern am Bahnhof (Parkmöglichkeiten in der Nähe). Der kurzweilige Weg führt an der Donau entlang, die man immer wieder im Blick hat. An Laiz vorbei geht die Strecke nach Inzigkofen in den dortigen hohenzollerischen Fürstenpark mit dem Amalienfelsen. Mit der romantischen Felspartie verbindet sich eine Sage dramatischen Inhalts. Doch ist sie wahr? Wenn das geklärt ist, geht es zur neuen, kürzlich freigegebenen Hängebrücke über die Donau und zur sagenumwobenen, markanten Teufelsbrücke aus Stein über der „Höll“-Schlucht und den Grottenfelsen.

Bild: Müller, Cornelia

Besichtigung im Klosterkräutergarten

Beim Kloster Inzigkofen ist eine kleine Vesperpause mit Grillwurstwecken und Biomost eingeplant, bevor der Klosterkräutergarten besichtigt werden kann und es wieder nach Sigmaringen zurückgeht. Die Rückfahrt mit dem Regiobus 500 ist um 16.35 Uhr vorgesehen. Er fährt im Stundentakt, sodass die Teilnehmer auch noch die Möglichkeit haben, über den, an diesem Tag stattfindenden Riesen-Flohmarkt zu schlendern, sich Sigmaringen anzuschauen und/oder auf eigene Faust einzukehren.

Reizvolle Strecke vor der Haustür

Warum diese Strecke? „Sie ist unheimlich reizvoll, liegt vor der Haustüre und kaum jemand kennt sie“, sagt Wanderführer Michael Wilkendorf. Die reine Wanderzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Neben trittsicheren Wanderschuhen braucht es aber etwas Kondition: einige Treppen und kleine Aufs und Abs sind zu bewältigen. Wer mag, kann in Sigmaringen auf eigene Faust noch einkehren.

Anmeldungen sind diesmal ein Muss, auch für die Selbstfahrer, bis Donnerstagabend, 29. August, bei Andrea Reischmann unter 0 75 51/41 97 oder per E-Mail info@ofenbau-reischmann.de. Im Bus können 40 Personen mit, die Zahl der Selbstfahrer ist auf 20 beschränkt. Wer eine Mitfahrgelegenheit bieten möchte, bitte mitteilen.