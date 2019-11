von Stefan Hilser

Auf der B 31, Höhe Nesselwangen, ist am Freitag kurz nach 17 Uhr in einem Fahrzeug ein Feuer ausgebrochen. Das Fahrzeug war in Richtung Überlingen unterwegs, als der Fahrer es bemerkte. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei rasch gelöscht werden. Doch war das Pannenfahrzeug dann offenbar Grund für einen Auffahrunfall. Dieser passierte auf der Gegenfahrbahn, Richtung Stockach. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlaufe der Verkehr weitgehend Störungsfrei.