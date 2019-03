von SK

Bei einem Streit am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Friedhofstraße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht verursachte eine größere Personengruppe vor einem Gebäude so starken Lärm, dass sich ein 31-jähriger Bewohner dadurch gestört fühlte.

Nachdem er sich auf die Straße begeben und die Personen angesprochen hatte, entwickelte sich ein Streit, bei dem es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 31-Jährigen und einer 35-jährigen Frau aus der Gruppe kam. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen Körperverletzung.