Zwei-Meter-Rohr für das Wasserkraftwerk? Wie sich Stadtrat Walter Sorms die Zukunft der Energieversorgung in Überlingen vorstellt

Der Überlinger Stadtrat Walter Sorms von der Fraktion LBU/Die Grünen möchte in Sachen erneuerbare Energien größer denken. Konkret wünscht sich der Politiker, der sich immer wieder mit Visionen in Bezug auf Stadtentwicklung und Infrastrukturprojekte zu Wort meldet, durch Stromgewinnung aus dem Andelshofer Weiher in Zukunft die Hälfte des Verbrauchs in Überlingen decken zu können. Wie er sich das vorstellt, hat er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt.