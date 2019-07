von Lothar Fritz

Am vergangenen Wochenende hatten Franziska Pietsch und ihre japanische Kollegin Maki Hayaskida ihren Auftritt, der zweifellos ein Höhepunkt war. Die in Ost-Berlin geborene Violinistin Pietsch hat eine deutsch-deutsche Geschichte hinter sich, die sie 1986 in die Bundesrepublik brachte, wo sie ab 1992 als gefragte Konzertmeisterin tätig war und sich aktuell erfolgreich der Kammermusik widmet.

Ihre Kollegin Hayaskida ist nach dem Studium in Tokio und internationaler Konzerttätigkeit als Klaviersolistin im In- und Ausland zur gefragten Partnerin geworden. Beide Musikerinnen haben sich gefunden und bilden seitdem ein erfolgreiches Kammermusikduo. Für das Konzert in der St.-Jodok-Kirche hatten sie vier Sonaten für Violine und Klavier von klassischen Komponisten ausgewählt, die beim Publikum auf große Resonanz stießen.

Der dritte Satz schloss mit einem freundlichen Rondo

Die Sonate in A-Dur op.12 Nr.2 von Ludwig van Beethoven (1770-1827) war im ersten Satz von einem lebhaften Dialog zwischen dominierender Violine und dem Klavier geprägt. Im zweiten Satz kam eine eher zurückhaltende Stimmung zum Ausdruck. Der dritte Satz schloss mit einem freundlichen Rondo. Der Komponist Claude Debussy (1862-1918) hatte in der Uraufführung seiner Sonate in g-moll im Jahr 1917 den Klavierpart übernommen. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt.

Im ersten Satz überwog anfangs noch ein leichter fröhlicher Klang, ansonsten eher melancholisch. Das Finale im dritten Satz verlangte von dem Klavier höchste Konzentration, dem Tempo der Violine zu folgen. Die Sonate von Antonin Dvorák (1841-1904) war für die Violine eine große Herausforderung, die sie mit vollem Körpereinsatz und kraftvollen Bewegungen beantwortete. Den Schlusspunkt setzte das „Scherzo“ von Johannes Brahms (1833-1897). Am Ende klangen die beiden Instrumente wie ein gemeinsamer Glockenschlag. Den lang anhaltenden Beifall beantworteten die Musikerinnen mit gefühlvollen und leisen Zugabe von Debussy.