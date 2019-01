Überlingen Nach ÜB on Ice zur Diskussion gestellt: Pavillon auf der Bareselinsel als Dauereinrichtung?

Die Lounge von Eisbahn-Betreiber Reinhard A. Weigelt auf der Bareselinsel wurde in den letzten Wochen viel beachtet. Am Dienstag kommt sie wieder weg – doch muss das sein? Die Entwicklung der Promenade war schon öfter Thema in Überlingen, die "Seekantenbestuhlung" ist nur ein Stichwort. Passiert ist außer der jüngsten Sanierung aber nichts, was eine große Nutzungsänderung nach sich ziehen würde. Was sagen Weigelt und Oberbürgermeister Jan Zeitler dazu?