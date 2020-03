Es kommt Bewegung in die Diskussion um die Notunterkunft für Frauen am Rande des Entsorgungszentrums Füllenwaid. Nachdem die Notunterkunft auch im Gemeinderat zum Thema gemacht wurde, fanden zwischenzeitlich Gespräche mit dem Sozialdezernenten des Bodenseekreises, Ignaz Wetzel, im Sozialausschuss statt. Es ging um die baulichen Zustände der Baracken, die Lage am Stadtrand und die Versorgung der Bewohnerinnen durch einen Sozialdienst.

Er sei auch nicht glücklich über die Zustände in der Notunterkunft, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler im Gemeinderat vor wenigen Wochen. Er könne aber nicht alles sofort verändern, was wünschenswert wäre.

Daraufhin meldete sich nun der Kranken- und Gesundheitspfleger Thomas Buneta, der in der Notunterkunft beruflich seit sieben Jahren Sozialdienst leistet: „Ich erachte das Handeln respektive das Nicht-Handeln der Stadt Überlingen als menschenverachtend.“ Die Lebensbedingungen der Frauen in der Überlinger Notunterkunft an der Füllenwaid seien „menschenverachtend und grausam.“

Der Mitautor des „Lehrbuchs Psychiatrische Pflege“ argumentiert, die Frauen bräuchten am dringendsten Wohnungen, das würde ihre Lage entscheidend verbessern. Der selbstständig arbeitende Krankenpfleger aus Salem unterstützt die Frauen bei Behördengängen, Hilfe bei der Wohnungssuche und der Bewältigung des praktischen Lebens. Aktuell betreut er seit zwei Jahren eine Bewohnerin; er kennt aber auch die anderen Frauen an der Füllenwaid. Für einige war er in der Vergangenheit tätig. Wohnungen für die teilweise seit vielen Jahren in den Baracken lebenden Frauen wäre die entscheidende Verbesserung ihrer Lage und nicht weiterhin die Unterbringung in einer Sammelunterkunft, selbst wenn diese Unterkunft jetzt verbessert oder sogar erneuert würde, sagt er.

„Laut der Seewolf-Studie von 2016 sind 90 Prozent der wohnungslosen Menschen psychisch krank, auch Suchtverhalten spielt eine große Rolle. Das sind meist die Gründe für die Situation, in der sich diese Menschen befinden.“ Thomas Buneta, Kranken- und Gesundheitspfleger aus Salem | Bild: Fregate Island Private

Buneta sitzt im Vorstand der Deutschen Fachgesellschaft für Psychiatrische Pflege (DFPP) und ist Mitglied im Verband der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAGW). „Die Frauen dort oben an der Mülldeponie müssen raus aus der Wohnungslosigkeit, dann kann ihre Behandlung erfolgen und danach klappt auch meist die Integration“, stellt Buneta fest. „Laut der Seewolf-Studie von 2016 sind 90 Prozent der wohnungslosen Menschen psychisch krank, auch Suchtverhalten spielt eine große Rolle. Das sind meist die Gründe für die Situation, in der sich diese Menschen befinden“, sagt Buneta. Es handele sich hier oft um traumatisierte Menschen, die kein großes Potential für ein Konfliktmanagement zur Verfügung haben. Genau deshalb käme es dann in der unfreiwilligen Enge der Unterbringung auch zu Konflikten, die nicht selten mit Gewalt und Polizeieinsätzen endeten, sagt der Insider.

Kontroverse Diskussion Die Notunterkunft in Gemeinderat und Sozialausschuss Die Diskussion wird um die bauliche Situation der Baracken am Entsorgungszentrum Füllenwaid, den Standort überhaupt, und den Psychosozialen Dienst vor Ort geführt. Oberbürgermeister Jan Zeitler möchte eine Zusage des Landratsamtes Friedrichshafen, dass dieses die Kosten für die Sozialarbeit übernimmt. Eine Einzelfallhilfe nach dem Bundesteilhabegesetz und auf Antrag der Betroffenen findet dort laut Gesundheitspfleger Thomas Buneta bereits seit vielen Jahren in den Notunterkünften statt. Der Gesundheitspfleger leistet diese Hilfe gegenwärtig bei einer der Frauen seit zwei Jahren.Dem Wunsch Zeitlers nach Kostenübernahme des Psychosozialdienstes durch das Sozialamt Friedrichshafen widerspricht Sozialdezernent Ignaz Wetzel: „Sozialarbeit in den Unterkünften ist nicht Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch. Überlingen wünscht sich, nachvollziehbar, eine bessere Versorgung der Betroffenen. Bislang erweist es sich in Einzelfällen schwierig, diese Hilfe an die Betroffenen heranzubringen“. Hier plane die Stadt Überlingen gegebenenfalls einen freien Träger mit der sozialen Betreuung der Menschen in den Unterkünften zu beauftragen, so Wetzel. Der soziale Dienst der Stadt Überlingen ist für ihn dafür verantwortlich, die Menschen und die Sozialbehörden zusammenzubringen. Dazu sagt Thomas Buneta: „Eine traumatisierte Frau, etwa durch sexuellen Missbrauch, kann unmöglich mit dem Bus nach Friedrichshafen zum Sozialamt fahren“. Ignaz Wetzel hat zugesagt, dass die Mitarbeiter des Sozialdezernats, beispielsweise Fallmanager des Jobcenters, verstärkt Beratungen vor Ort machen. Insgesamt konstatiert Wetzel das zunehmende Problem einer „katastrophalen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt“, was maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass die Bewohner der Notunterkünfte teilweise dauerhaft in diesen verbleiben. Ignaz Wetzel ist jedoch überzeugt, dass sich insgesamt ein guter Weg abzeichne, wie Überlingen und das Landratsamt gemeinsam etwas für die Frauen an der Überlinger Füllenwaid tun können, um deren Lage zu verbessern. In diesem Zusammenhang wurde bei der Sitzung des Sozialausschuss in Anwesenheit von Zeitler und Wetzel das Model der „Herberge“ in Friedrichshafen ins Spiel gebracht. Die „Herberge“ fungiert dort seit 2015 als Obdachlosenheim und wird je zur Hälfte von der Stadt und der katholischen Kirchengemeinde getragen. 14 Wohnsitzlose unter 50 Es gibt insgesamt circa 30 Wohnsitzlose in Überlingen. In der Notunterkunft an der Füllenwaid sind neun Menschen unter einem Jahr, fünf zwischen einem und sieben Jahren, vier zwischen sechs und zehn Jahren, und zwei über elf Jahren untergebracht. 14 Personen sind jünger als 50 Jahre. Zur Einzelfallhilfe nach dem Bundesteilhabegesetz (Psychosozialdienstleistungen). Die Grundlage hierfür ist eine seelische Behinderung, die vom Gesundheitsamt festgestellt werden muss. Auf Antrag erhält der Betroffene eine Teilhabeplanung. Darunter wird eine Organisation des Alltags verstanden, insbesondere die Begleitung zu Ärzten, die Wohnungssuche, eine Einkaufsbegleitung und die Koordination beispielsweise einer Suchtberatung. Grundlage hierfür ist eine Eingliederungshilfe nach dem 9. Sozialgesetzbuch. Die Sozialstation, die Caritas, der Verein Pauline 13 wie auch selbstständige Gesundheitspfleger können diese Leistungen erbringen. Das Sozialamt des Bodenseekreises ist der Leistungsträger. Diese individuellen Leistungen können nur personenbezogen und auf Wunsch und Antragstellung der Betroffenen erfolgen.

Psychosoziale Angebote, wie beispielsweise Psychotherapie, könnten bereits jetzt freiwillig von den Bewohnerinnen der Notunterkunft in Anspruch genommen werden, sagt Buneta. Eine Zwangsverpflichtung dazu gebe es allerdings nicht. Eine Einzelfallhilfe, wie Buneta sie beruflich leistet, könne durch das Bundes-Teilhabe-Gesetz im Rahmen der Eingliederungshilfe mit einem formlosen Antrag gestellt werden. Einzelfallhilfe gebe es ja bereits auf Antrag und diese muss laut Bundessozialhilfegesetz immer personenbezogen sein. Bezahlt werde diese Leistung dann vom Landkreis, sagt Buneta, und widerspricht damit Oberbürgermeister Jan Zeitler, der diesbezüglich eine Kostenübernahme durch Friedrichshafen anmahnt.