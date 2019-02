Der Abschleppdienst des Überlinger Autohauses Claus muss derzeit besonders häufig ausrücken. Beliebtestes Ziel ist die Mühlenstraße. Dort macht Joachim Nabholz, Inhaber des Einkaufsmarktes Jonas Nahkauf, eine Offensive um seine Parkplätze vor der Post vor Falschparkern zu schützen. Die zentrale Botschaft des Inhabers ist unmissverständlich: „Wir versuchen es mit Freundlichkeit, wenn das nicht wirkt, schleppen wir ab." Da es immer wieder zu Aggressionen seitens der Fahrer von dort widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen kam, ist seit einigen Tagen eine junge Frau vor Ort im Einsatz, um mit Ruhe und Freundlichkeit den Ernstfall zu verhindern – und das zahlt sich schon jetzt aus, berichtet der Geschäftsinhaber.

Arztbesucher, Fremde aber auch so mancher Einheimischer, der nur schnell in die Stadt muss, nutzt die Parkplätze, trotz der sehr großen Hinweistafeln, die Nabholz am Postgebäude anbringen ließ. Diese weisen darauf hin, dass ein Parken nur für Kunden des Lebensmittelmarktes und auch nur für die Dauer eines Einkaufes gestattet ist. Die „Parkwächterin“ geht freundlich auf die Autofahrer zu, wenn sie bemerkt, dass diese nicht im Markt einkaufen wollen. „Ich bin auf Ihrer Seite und möchte doch nicht, dass Sie Ärger bekommen und Ihr Auto womöglich abgeschleppt wird“, sage sie den Parkenden, so erzählt die Frau und ergänzt, sie habe bisher fast nur gute Resonanz erfahren. Ein Autofahrer habe ihr als Dankeschön sogar einen Kaffee im Markt geholt und spendiert.

Joachim Nabholz sieht sich besonders seit der Sperrung des Parkhauses Post (die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ostern) einem hohe Druck ausgesetzt. "Jeder Falschparker hat einen guten Grund. Wenn wir da nicht durchgreifen, dann sind unsere Plätze 24 Stunden am Tag belegt. Das kleine Schild am Auerbuckel bemerken die meisten gar nicht und wenn sie erst mal hier sind, wollen sie auch hier stehen bleiben. Die Argumentation der Stadt, es gäbe genug Parkplätze in Überlingen, trifft auf uns im Osten nicht zu und ich fühle mich mit der Problematik auch im Stich gelassen“, sagt der Inhaber von Jonas Nahkauf. „Wenn sich in der kommenden Frühjahr-/Sommersaison die Lage noch verschärft, dann schleppen wir hier mit hoher Frequenz ab“, fügt er hinzu.

Manch einer der angesprochenen Falschparker reagiere höchst unverschämt und lasse die guten Sitten beiseite, in so einem Fall käme der Abschleppwagen auch ganz schnell, so Nabholz. Bis zu 280 Euro kostet dann das Abschleppen. Der Pkw würde erst nach vollständiger Bezahlung wieder herausgegeben, so ein ortsansässiger Abschleppdienst. Jeder Einzelfall würde jedoch auch individuell entschieden und das Autokennzeichen werde auch immer im Lebensmittelmarkt ausgerufen.

Negative Kritik möglicher Kunden müsse er dabei in Kauf nehmen, denn es gelte für ihn der Grundsatz: „Wir stellen jedem unserer Kunden für seinen Einkauf einen Parkplatz zur Verfügung, dafür stehe ich und daran lasse ich nicht rütteln. Dafür gehe ich ja auch in Vorleistung und miete diese neun Plätze“, erklärt Joachim Nabholz seine Beweggründe. Seine freundliche Mitarbeiterin auf dem Parkplatz zeige aber doch ganz deutlich, dass es ihm daran gelegen sei, die Parksituation in einer freundlichen Atmosphäre zu klären und möglichst gar nicht mit Schärfe aufzuladen.

Wo finden Dauerparker einen Stellplatz?

Mit den milden Temperaturen steigen in Überlingen, zumindest an den Wochenenden, bereits die Besucherzahlen. Damit sinken allerdings auch die Aussichten auf einen Stellplatz für Dauerparker. Kostenfreie Plätze haben Seltenheitswert und Auto-Besitzer, die noch keinen festen Platz mieten konnten, haben es schwer, einen zu finden.

In den Parkhäusern der Stadt, Post, Stadtmitte und West, gibt es derzeit keine freien Dauerplätze mehr und im zukünftigen Parkhaus Therme sind erst gar keine vorgesehen. "Die Dauerparkkontingente sind erschöpft und es werden keine neuen Dauerparkvereinbarungen abgeschlossen", teilte auf Anfrage Sebastian Dix vom Stadtwerk am See, dem Betreiber aller drei Parkhäuser, mit. Der am Badgarten liegende Felderhausparkplatz der Stadt ist zur Gänze an Anlieger vermietet, also derzeit auch keine Option.

Auf den Parkplätzen rund um den Münsterplatz kann man als Anlieger optional parken, einen Berechtigungsschein gibt es für 30 Euro jährlich. An den Wochenenden kann damit auf den Schulparkplätzen kostenfrei geparkt werden. Dahin muss so mancher Bewohner ausweichen, wenn die nahen Parkplätze am Münster voll sind. Besonders ärgerlich, erzählte ein Anlieger der aus Gründen des nachbarschaftlichen Friedens ungenannt bleiben möchte, empfinde er das ganzjährige Abstellen von Wohnmobilen am Münster. Auch diese Situation zeigt, ein Parkplatz ist Mangelware und wird eifersüchtig beäugt.

Auf dem genannten Felderhausparkplatz im Überlinger Westen kostet ein Stellplatz 120 Euro monatlich. Bei Kündigung eines solchen wird dem Nächsten auf der Warteliste der Platz angeboten. Die Kriterien dafür sind, dass es sich entweder um einen Innenstadtbewohner oder einen Geschäftsinhaber handelt. Beschäftigte bzw. Mitarbeiter von Überlinger Betrieben haben keine Möglichkeit einen Platz zu erhalten. Weitere Stellplätze werden von der städtischen Abteilung Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (LBG) verwaltet und sind laut dieser nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden. Anwohnerparkausweise, zum Beispiel für die Friedhofstraße oder hinter dem Drogeriemarkt Müller, können beim Ü-Punkt erfragt werden. Freie Plätze gibt es aktuell dort nicht und die Stadtverwaltung kann zurzeit auch keine weiteren Empfehlungen für Parkraum abgeben.