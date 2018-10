Bläser und Streicher teilen sich das festliche Eingangsmotiv, als verbeuge sich das Orchester schwungvoll vor seinem Publikum. Sofort verteilen sich leichtfüßig die Stimmen, halten Zwiegespräche oder spornen sich in raschen Achteln an. Wolfgang Amadeus Mozart schrieb seine 15. Sinfonie mit 16 Jahren, der erste Satz sprüht vor Übermut und Optimismus.

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim lässt sich gleich mitreißen. Finger und Bögen fliegen über die Saiten, Grifflöcher und Ventile, zwischen den Musikern fliegen Blicke und so manches Lächeln hin und her. Sie schenken Mozarts Werk einen schlanken, beweglichen Ton, der Raum hat für Schattierungen und fein gesetzte Akzente. Dirigent Georg Mais dirigiert ohne Taktstock und Noten. Er zeichnet in großen Gesten die Musik in die Luft oder bewegt er nur leise die Rechte, manchmal schließt er die Augen – um im richtigen Moment mit Geste oder Blick präsent zu sein.

Das Festkonzert zum 25-jährigen Bestehen der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft im Überlinger Kursaal hat vor allem Werke des jungen Mozart auf dem Programm. Sie zeugen von unendlichem Einfallsreichtum, Brillanz und ungebrochener Zuversicht. Die Ouvertüre zu "La finta Giardiniera", geschrieben zum Münchener Karneval, nimmt in Fanfaren, Seufzern und behändem Vexierspiel die Irrungen und Wirrungen der halbkomischen Oper vorweg. Mit 18 Jahren komponierte Mozart in Salzburg die Sinfonie Nr. 29. Sie leuchtet nur so vor Lebensfreude.

In Überlingen quellen immer neue Melodien von schwereloser Schönheit aus der Flöte Maximilian Randlingers. Sein expressives Spiel deckt auch die Abgründe auf, die sich langsam in Mozarts helle Musik schleichen. Irene Fenninger fängt ihn immer wieder auf – von der Harfe perlt es tröstend, umgibt das Lied der Flöte mit glitzernden Verzierungen oder weist klangvoll aufrauschend den Weg. Das Orchester, ist ihnen ein aufmerksamer Begleiter – und Georg Mais scheint mit dem gleichen Vergnügen zuzuhören wie das Publikum.

