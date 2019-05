Theaterprojekte haben an der Schule Schloss Salem eine lange Tradition. Seit 1991 zeichnet Keith Le Fever für die großen Musicalproduktionen verantwortlich, die er alle zwei Jahre mit seinem engagierten Team um die Musiklehrer Albert Franz (Chor und Band) und Thomas Braun (Orchester) sowie Sportlehrerin Dagmar Berger (Tanz und Choreographie) auf die Bühne bringt. Die diesjährige Produktion ist das letzte gemeinsame Werk des Quartetts.

„Wir haben inzwischen eine große Fangemeinde in Überlingen und Umgebung“, sagt der Wahl-Hödinger mit US-amerikanischen Wurzeln mit etwas Wehmut. Für Regisseur Le Fever lag es nahe, mit einer Revue von zwölf verschiedenen Musicals an die vergangenen Produktionen zu erinnern. „Das ist nicht einfacher, als ein einziges Stück zu erarbeiten“, sagt er. Es gelte Schlüsselszenen herauszufiltern und die richtigen Akteure zu finden. Dass aus den Schüler-Musicals bisweilen beeindruckende Karrieren erwachsen sind, zeigt sich schon beim Blick auf Le Fevers Salemer Einstieg mit der „Dreigroschenoper“ im Jahr 1991. Auf der Bühne stand damals Sebastian Blomberg, der nach seiner Schauspielausbildung an Theatern in Wien, Basel und Berlin arbeitete und auch an zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mitwirkte. Und Christine Hauer, die bis 2016 regelmäßig im Bodensee-Tatort mit Eva Mattes zu sehen gewesen war.

Ausschnitte aus zwölf Inszenierungen von Keith Le Fever von 1991 bis 2017 werden bei der aktuellen Revue „Es war wie ein Traum“ zu sehen sein, die heute Premiere hat (Szene aus dem letzten Musical „Cabaret“ vor zwei Jahren). Bild: Hanspeter Walter | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Auf die Dreigroschenoper folgten „Orpheus in der Unterwelt“, „The Wizard of Oz“, „Annie“ und „The Fiddler on the Roof“ (Anatevka). Zuletzt war 2017 das legendäre „Cabaret“ zu sehen. Dass die Vorbereitungen stets ein Kraftakt für Lehrer und Schüler sind, betonen auch die Mitstreiter. „Neben dem Unterricht sind die Schüler in viele Dienste und Projekte eingebunden oder erwerben Zertifikate“, sagt Thomas Braun. Umso schwieriger sei es, die Akteure rechtzeitig zu den Proben auf die Bühne zu bekommen. „Ein Glücksfall für uns ist das Salem Kolleg“, sagt Le Fever. Die Orientierungsstufe für Schüler nach dem Abitur kann die Verjüngung in Folge des G8 kompensieren.

Premiere: Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: Samstag, 1. Juni, Freitag, 7. Juni, jeweils um 19.30 Uhr; Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr. Karten können per Mail an theaterkarten@schule-schloss-salem.de oder unter Telefon 0 75 53/91 96 00 reserviert werden. Der Eintritt ist frei.