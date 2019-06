Überlingen vor 6 Stunden

Zeugensuche nach Unfallflucht – erhebliche Schäden an Opel Omega

Die Polizei in Überlingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen Unbekannten. In der Zeit von Dienstag, 4. Juni, bis Freitag, 7. Juni, wurde im Härlenweg auf dem linksseitigen Parkplatz am Helios-Spital ein Opel Omega beschädigt, teilt die Polizei mit.