Auf die Frage, ob ihr denn nicht so langsam die Bilder für ihre Überlinger Kalender ausgehen, muss Anna Lauterwasser sehr herzlich lachen. Die Fotografin fängt an zu rechnen und im Kopf zu überschlagen. Es müssten sich so ungefähr 600 000 Bilder im archivierten Fundus der bekannten Überlinger Fotografenfamilie befinden, erzählt sie. "Wie man sieht, Stoff genug für noch sehr viele weitere Jahre", ergänzt sie.

Die Auferstehungskirche bekommt 1925 ihre Glocke. | Bild: Lauterwasser

"Das fotografische Gedächtnis von Überlingen" lautet der Titel des neuen Kalenders, der wieder im Schwarz-Weiß-Druck erschienen ist und die Fotografien von drei Generationen "Lauterwassers" enthält.

Wirtschafts- und andere Wunder: Ein warmer Badetag am Bodenseeufer bei Überlingen im Jahr 1955. | Bild: Lauterwasser

Zeitreise beginnt 1890

Die fotografische Zeitreise durch Überlingen beginnt mit einer Fotografie aus dem Jahr 1890. Das Bild zeigt die Heidenhöhlen. Ob Franziskanertor oder Segelboote vor der Seepromenade: Immer lässt sich die Zeit, zu der die Momentaufnahmen entstanden sind, an den Werken der Lauterwassers ablesen. Die Bekleidung der Menschen auf den Bildern und der Wandel der Gebäude nimmt den Betrachter des Kalenders Monat für Monat mit auf eine Zeitreise ins historische Überlingen.

Rodelspaß in den 1950er Jahren. | Bild: Lauterwasser

Bestellungen aus aller Welt

Seit Mai arbeitet die Fotografin Anna Lauterwasser an dem Kalender, der fast immer die alten Zeiten der Stadt thematisiert. Hunderte Fotos habe sie dazu gesichtet und das Motiv, also das Thema des Jahres, entstehe meist über die Bilder: "Ich habe da nichts Festes im Kopf und lasse mich einfach von Bild zu Bild inspirieren", erzählt die Fotografin. Jedes Jahr erhalte sie Bestellungen aus aller Welt. Menschen aus Norwegen, Neuseeland oder aus Afrika hätten schon nach ihrem Kalender gefragt, erzählt Anna Lauterwasser. "Das sind Überlinger, oder Fans unserer Stadt, die regelrecht auf den Kalender warten."

Schwerttanz mit Kapuzinerkirche 19050 | Bild: Lauterwasser

Nachfrage nach Kalendern ist ungebrochen hoch

Laut einer Umfrage im Deutschlandfunk steigt die Nachfrage nach Kalendern kontinuierlich an. Und das, obwohl in der heutigen Zeit fast jeder Mensch einen Kalender auf seinem Smartphone hat. Auch Anna Lauterwasser kann bestätigen, dass klassische Kalender weiter sehr gefragt seien. "Ich werde in meiner neuen Papeterie 'Anmala' für das kommende Jahr auch noch andere Kalender anbieten, denn die Nachfrage nach Kalendern ist ungebrochen gut. Ein schöner Kalender ist doch etwas ganz anderes und der Blick aufs Handy eher pragmatisch, nützlich, also nicht vergleichbar", sagt die Fotografin.

Segelsport in den 1960er Jahren. | Bild: Lauterwasser

Kunst und Natur sind im Trend

Als eine sehr persönliche Angelegenheit bezeichnet auch Karen Lambertz-Zalitatsch, die Inhaberin der Buchlandung am See, einen Kalender. Sie selbst habe jedes Jahr einen Köln-Kalender, als Erinnerung an ihre alte Heimat. "Als es den einmal nicht gab, hing New York in unserer Wohnung", erzählt sie. Ein Kalender sei im Gegensatz zu der elektronischen Version auf dem Smartphone doch eine sehr haptische Sache. Auch hole man sich mit einem Kunstkalender wie beispielsweise von William Turner einen großen Künstler in die Wohnstube, dessen Werke man sich sonst gar nicht leisten könnte.

Kalender als beliebte Geschenke

Jahr für Jahr gebe es auch neue Trends. Hoch im Kurs stehe in diesem Jahr der "literarische Küchenkalender", für 2018 seien die Themen Wölfe und Wald bei Kalendern sehr angesagt gewesen. Von drei Kundinnen im Geschäft kauften zwei keine Kalender, die dritte Kundin jedoch verschenke gleich ein halbes Dutzend, erzählt die Buchhändlerin. Auch viele Kinder wünschten sich Kalender, jeweils mit Motiven von ihren Lieblingshelden aus dem Fernsehen oder aus Büchern, erklärt Karen Lambertz-Zalitatsch.

Elke Milbli von der Buchhandlung Osiander bestätigt ebenfalls die große Nachfrage nach Kalendern. Bodenseekalender, hochwertige Kunstkalender, aber auch Panorama-Kalender mit Naturfotografien von den Alpen bis nach Afrika seien gerade jetzt am Ende des Jahres als Geschenk sehr gefragt. Als Dauerbrenner bezeichnet sie den "Lebensfreude-Kalender".