OB Jan Zeitler setzt sich dafür ein, dass die von der Telekom betriebenen Verteilerkästen wenigstens in der historischen Altstadt nicht mit Werbeplakaten beklebt werden. Die Telekom habe das Recht dazu. Im Gespräch mit der zuständigen Vermarktungsfirma habe er auf eine Diskussion im Gemeinderat hingewiesen, wonach dies unerwünscht sei. Man habe ihm zugesagt, innerhalb der Altstadt dafür zu sorgen, dass dort keine Werbung mehr erscheint, wobei er dem Mitarbeiter in der im Rheinland sitzenden Vermarktungsfirma erst einmal habe klar machen müssen, was "was eine historische Altstadt bedeutet". Zeitler: "Lieber einen schlichten grauen Kasten, den wir nicht weg bekommen, als eine Beklebung."

Im Januar 2017 hatten die Kästen für Aufregung gesorgt, weil die Verwaltung auf Anfrage im Rat nicht umgehend sagen konnte, von wem sie stammen. Nach einer Debatte darüber wurden sie von der Telekom mit hauseigener Werbung beklebt, was wenigstens den Betreiber kenntlich machte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein