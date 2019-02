Nicht jeder, der für den Gemeinderat kandidiert, möchte in den Gemeinderat gewählt werden. Ralf Mittelmeier, der seit 2014 für die Freien Wähler im Überlinger Rat sitzt, wollte eigentlich nicht. Er hatte den vorletzten Listenplatz eingenommen, auch nur, weil zuvor zwei Kandidaten abgesprungen waren. Er sah sich als Zählkandidaten, der mit seiner Kandidatur nur Stimmen für seine Liste holen wollte, auf dass andere Bewerber mit höheren Ambitionen ins Gremium gehoben würden.

Nur kurz überrascht

Mittelmeier ist seit Jahrzehnten als Lehrer bekannt, darüber hinaus in Vereinen aktiv. Insofern war's vielleicht nur für ihn verwunderlich, dass er trotz des schlechten Listenplatzes bei den Wahlen vor fünf Jahren so viele Stimmen holte. Sie galten seiner Person und beförderten ihn ins Rathaus. Seine Überraschung, betont Mittelmeier, wich damals rasch der Freude über das von den Überlingern ausgesprochene Vertrauen. Darüber hinaus mache ihn die Chance, "für einen kurzen Moment die Geschicke der Überlinger Geschichte mitzugestalten" so glücklich, dass er am 26. Mai erneut kandidiert.

SPD-Liste voll

Die Überlinger SPD bekam für die im Mai bevorstehende Wahl trotz allgemeiner und landesweit laut werdender Unkenrufe, dass man immer schwerer Kandidaten für die Gemeinderatswahlen finde, ihre Liste voll. Sie umfasst 26 Männer und Frauen. Darunter sind mehrere bekennende "Zählkandidaten". Aber nicht nur auf der SPD-Liste.

Als Rätin "überfordert"?

Auch bei der Fraktion LBU/Die Grünen gaben bei der Nominierung mehrere Kandidaten an, eigentlich nicht gewählt werden zu wollen, so wie Werner Schrader oder Sonja Würden. Isolde Riede, Platz 21 auf der LBU/Grünen-Liste, räumte in der Sitzung für den Fall ihrer Wahl ein: "Es würde mich überfordern."

Wenn es auch bei der CDU Zählkandidaten geben sollte, hielten sie in der Nominierungsversammlung damit hinterm Berg. Die Ergebnisse der Nominierungen von FDP, ÜfA/FWV und BÜB+ stehen noch aus.

"Leidenschaftlicher Listenfüller"

Zurück zur SPD: Auch Michael Monz sieht sich als Zählkandidat. Der 63-Jährige war bei der Nominierungsversammlung nicht anwesend, wurde von einem Genossen aber mit den Worten vorgestellt, dass er "ein leidenschaftlicher Listenfüller" sei. "Er war schon immer bereit dazu, das tut unserer Liste gut". Auch Gerhard Heibili, auf Platz 18 der SPD-Liste, sieht in seiner Kandidatur einen Beitrag, "die Demokratie aktiv zu gestalten". Heibili: "Da gehört es sich für mich, dass man kandidiert, dass die Liste voll wird."

Keine Zeit für die Ratsarbeit

Der Sozialdemokrat Peter Hiller, der derzeit auf einer Fernreise weilt, wurde vom früheren Gemeinderat Werner Rummel vorgestellt. Hiller sei "ein Sozialdemokrat durch und durch", und es sei "schade", dass er erst auf dem viertletzten Platz kandidiert. Das sei aber dessen Wunsch gewesen, "weil er viel reist" – mit anderen Worten, weil er eigentlich gar nicht in den Rat gewählt werden möchte.

Ehefrau verwundert

Das unterstreicht auch seine Frau, die sich nach Veröffentlichung des Bildes in der Zeitung erkundigte, ob da nicht eine Verwechslung vorliege, weil sie sich nicht vorstellen könne, dass ihr Mann wirklich kandidiert. Doch, er tut's, aber wohl vor allem aus Liebe zur SPD und in der Hoffnung, dass eine volle SPD-Liste dank des Auszählverfahrens weiter vorne platzierten Kandidaten ins Gremium verhilft.

Vier Mal ohne eigenes Zutun gewählt

Werner Rummel, Überlinger Hotelier, wurde noch in der Nominierungsversammlung um eine Kandidatur gebeten. Er winkte aber trotz der energisch vorgetragenen Bitte seiner Genossen ab. "Ich wurde vier Mal gewählt, ohne dass ich einen Pups gelassen habe. Jetzt werde ich bald 78 Jahre alt, nein, das riskiere ich nicht mehr", sagte er.

Vom Vater überreden lassen

Risikofreudiger war in diesem Punkt Manuel Wilkendorf, Sohn des erfahrenen SPD-Gemeinderats Michael Wilkendorf. Der 40-jährige Sohn Manuel Wilkendorf, beschäftigt bei der Wasserschutzpolizei in Überlingen, winkte zunächst ab. Er verwies auf seine junge Familie und die zeitliche Beanspruchung, die sich mit einem Mandat im Gemeinderat nicht vereinbaren lasse. Warum er sich dann doch aufstellen ließ? "Ich bin sozialdemokratisch erzogen worden", sagte er, "mein Vater hat mich überredet."

Ein Schicksal?

Nun kandidiert Manuel Wilkendorf also auf dem vorletzten Platz der SPD-Liste. Ob ihn diese Platzierung vor einem ungewollten Einzug in den Gemeinderat bewahrt? Manuel Wilkendorf ist in mehreren Sportvereinen und als Saxophonspieler in der Musik aktiv, und sein (Nach-)Name steht bereits für solide Ratsarbeit, womit nun Wetten abgeschlossen werden dürfen, ob ihn wegen seines Bekanntheitsgrades das selbe Schicksal – wenn man es so nennen möchte – ereilt wie vor fünf Jahren schon Ralph Mittelmeier.