von Judith Brouwers

Im Fall eines Teppichverkäufers, dem Unterschlagung und Wucherpreise vorgeworfen werden, ist es diese Woche vor dem Amtsgericht Überlingen zu keinem Urteil gekommen. Nach etwa zweieinhalb Stunden Verhandlung vertagte Richter Alexander von Kennel die Entscheidung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 27-jährigen Teppichverkäufer vorgeworfen, einem ihm zum Verkauf anvertrauten Teppich unterschlagen zu haben. Demnach soll der Angeklagte den Teppich nicht zurückgegeben haben, nachdem sein Geschäft insolvent gegangen war. Der Angeklagte gab zu, dass er den Auftragsschein mit Namen und Telefonnummer des Kunden verloren hatte und so der Kontakt abgerissen sei. Er sei zum Haus des Kunden gegangen, doch dieser habe nicht mehr dort gewohnt. Auf die Frage des Richters, warum er sich nicht an die Polizei oder das Meldeamt gewandt habe, sagte der 27-Jährige: „So weit kann ich nicht denken.“

Verteidiger bezweifelt böse Absicht des Angeklagten

Das sei für viele schwer nachvollziehbar, sagte der Verteidiger. „Aber man muss bedenken, dass er wahrscheinlich andere Dinge im Kopf hatte, sein Laden wurde ja aufgelöst.“ Der Verteidiger bezweifelte eine böse Absicht des Angeklagten. Immer wieder betonte er die fehlende Schulbildung und kaufmännische Ausbildung des Angeklagten. Der 27-Jährige besuchte die Grundschule nur bis zur dritten Klasse. Weil er nicht lesen und schreiben konnte, wechselte er auf eine Sonderschule, die er ohne Abschluss verlassen hat. Mit 20 Jahren macht er sich als Teppich- und Polsterreiniger selbstständig. Sein Vorhaben scheiterte, 2016 musste er Insolvenz anmelden. Vor Beginn des Prozesses organisierte der Verteidiger die Rückführung des Teppichs. Der Kunde, der vor dem Amtsgericht als Zeuge aussagte, bestätigte, dass der Teppich in einwandfreiem Zustand bei ihm abgegeben worden sei.

Angeklagt worden war der Teppichverkäufer auch in drei Fällen des Wuchers. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, die Unerfahrenheit seiner Kunden ausgenutzt und zu hohe Preise verlangt zu haben. So habe der 27-Jährige für die Reinigung und Reparatur eines Nepalteppichs 2250 Euro genommen. Das sei unverhältnismäßig, argumentierte der Staatsanwalt. Eine polizeiliche Telefonbefragung zweier Teppichreiniger in der Region hatte ergeben, dass sich die Kosten auf 146 Euro hätten belaufen müssen.

Sachverständiger soll entscheiden, ob Wucher vorliegt

Der Verteidiger bezweifelte die Unverhältnismäßigkeit. Auch Richter Alexander von Kennel gab sich zurückhaltend: „Ich will mir nicht anmaßen zu entscheiden, ab wann die Unverhältnismäßigkeit beginnt.“ Nun soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser solle entscheiden, wie der ortsübliche Lohn für die Reinigungen und Reparaturen von Teppichen aussehe. Erst dann sei ein Urteil möglich.