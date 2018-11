Worte können bisweilen Wunder wirken. Das haben Mediziner mit Untersuchungen zum bekannten Placebo-Effekt schon vielfach belegt. Ein mündlicher oder schriftlicher Hinweis, ein neues Medikament sei sehr wirksam gegen Kopfschmerzen, kann bei vielen Menschen schon ausreichen, um mit einer Tablette ohne jeglichen Wirkstoff das Leiden zu lindern. Die eigene Psyche hilft dabei.

Weit weniger verbreitet ist Nocebo-Effekt

Längst nicht so weit verbreitet ist das Wissen über das gegenteilige Phänomen – den sogenannten Nocebo-Effekt. Benannt nach der lateinischen Verbform "ich werde schaden". Wobei das "nihil nocere", also keinen Schaden zu verursachen, schon seit Hippokrates zur ersten und wichtigsten Selbstverpflichtung eines jeden Arztes gehört. Doch schon Worte können auch wehtun, ja den Genesungsprozess beeinträchtigen. Wie unbewusst dieser Nocebo-Effekt oft ausgelöst wird und wie massiv seine Folgen sein können, darauf machte der Mediziner und Naturwissenschaftler Professor Ernil Hansen von der Universität Regensburg bei einer Fortbildung des Arbeitskreises Ethik am Helios-Spital Überlingen aufmerksam.

Überlingen Geschäftsführer-Wechsel bei Helios im Zwei-Jahres-Rhythmus Das könnte Sie auch interessieren

Sätze wie "Sie brauchen keine Angst zu haben" oder "Der tut nur kurz ein bisschen weh" bewirken gerade das Gegenteil dessen, was ein Arzt oder Pfleger damit eigentlich kommunizieren will. "Patienten sind meist in einer emotionalen und psychischen Ausnahmesituation", erklärt Hansen. Sie nehmen dann insbesondere kritische Signalworte wahr – nicht etwa "keine Angst", sondern "Angst", nicht "ein bisschen", sondern "weh". Damit helfe er dem Patienten nicht, sondern schade ihm oft, ja behindere das Wohlbefinden, wenn nicht sogar den Heilungsprozess. Zahlreiche Untersuchungen dieser Art stellte Hansen, der als führender Experte im Bereich der Nocebo-Forschung gilt, in einem sehr kurzweiligen Vortrag vor. Mediziner, Krankenschwestern und -pfleger sowie die Seelsorger der Klinik staunten nicht schlecht über die Phänomene, die ihnen einiges zu denken geben konnten.

Worte sind ein mächtiges Werkzeug

"Worte sind das mächtigste Werkzeug, über das ein Arzt verfügt" zitiert Christian Kühnl, langjähriger Ärztlicher Direktor am Helios-Spital, den in den USA lebenden Kardiologe Bernard Lown aus dem Buch "Die verlorene Kunst des Heilens". Auch in seinem Ruhestand ist Kühnl noch sehr engagiert im Arbeitskreis Ethik der Klinik und bereitet gemeinsam mit Sozialberaterin Christa Kaufhold regelmäßig Veranstaltungen zu einer aktuellen Thematik vor, die von allgemeinem Interesse sind.

Veranstaltungen zu aktuellen Themen

Dazu gehörte unter anderem schon das Thema Organspende und Patientenverfügung als öffentliches Forum oder das Problem der Ökonomie im Gesundheitswesen. Unter dem Stichwort "Gefahr im klinischen Alltag" war der aktuelle Abend als interne Fortbildung zum Nocebo-Effekt für "Ärzte, Pflegende und Therapeuten" gedacht. Es gelang Experte Hansen, die Problematik ins Bewusstsein zu rufen und auf den notwendigen individuellen Charakter eines Gesprächs mit Patienten hinzuweisen. Vor allem gelte es auch unbedachte Äußerungen zu vermeiden, die missverständlich aufgenommen werden könnten.

Negativen Einfluss auf die Heilung

"Wichtig ist bei der notwendigen Besprechung möglicher Nebenwirkungen und Risiken einer medikamentösen Behandlung oder eines operativen Eingriffes, die Behandlung mit Worten anzukündigen und zu begleiten, die den zu erwartenden Nutzen beschreiben", erklärt auch Kühnl. "Also keine Besprechung von Nebenwirkung, ohne gleichzeitig auf die zu erwartende Verbesserung der Beschwerden hinzuweisen." Der Patient muss zwar im Vorfeld über mögliche Komplikationen aufgeklärt werden, doch muss dies zum einen rechtzeitig vor dem Eingriff geschehen, zum anderen müssen die zu erwartenden Vorteile im Vordergrund stehen. Denn die Erwartungen können einen positiven, aber auch einen negativen Einfluss auf die Heilung haben.

Prof. Dr. Wolfram Lamadé | Bild: Helios-Spital

Wirkung wurde noch bewusster: "Ich selbst beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Nocebo-Effekt und lege sehr viel Wert auf eine stets individuelle Kommunikation mit meinen Patienten. Dennoch ist mir noch einmal mehr die Wirkung meiner Worte bewusst geworden. Besonders interessant fand ich die Tests, aus denen hervorging, dass hochwirksame Medikamente ihre Wirksamkeit allein durch die Wortwahl des Arztes verlieren können. Dass mittels messbarer Faktoren diese Wirkung so offensichtlich wurde, hat mich überrascht. Die höchst persönlichen Gespräche zwischen Patienten und Ärzten können nicht standardisiert werden, so wie Prozesse in einem Industriebetrieb. Hier muss eine individuelle Kommunikation, angepasst an die Erwartungen und Gefühle des Patienten, erfolgen. Manchen Patienten muss die Angst genommen, anderen hingegen der Ernst der Lage bewusst gemacht werden. Dies zu erkennen und darauf zu reagieren ist eine wichtige Aufgabe für uns Ärzte."

Prof. Dr. Wolfram Lamadé, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Spital Überlingen

Birgit Maier | Bild: Hanspeter Walter

Worte können Energie spenden: "Die Menschen im Gesundheitswesen erlebe ich als fürsorglich, engagiert und fleißig. Fraglos können gut ausgebildete Profis mit den richtigen Hilfsmitteln ein heilsames Umfeld für sich selbst und ihre Patienten schaffen. Wenn sie sich allerdings der Auswirkung ihrer Kommunikation noch bewusster werden, entsteht ein noch heilsameres Zusammenwirken. Durch Mitgefühl, Empathie und eine positive Kommunikation verstärken sich die medizinische Heilkraft und die Selbstheilkraft des Patienten. Dies kann man wissenschaftlich belegen. Somit lassen sich Einrichtungen schaffen, die Lebensenergie spenden, anstatt zu sie zu ersticken; gedeihliche humane Stätten, an denen Patienten aufblühen und Heilung stattfinden kann. In mir wurde das Thema sehr lebendig, da ich mich selbst schon intensiv mit dem Thema 'Gewaltfreie Kommunikation' befasst hatte. Es hat mich erneut darin bestärkt und ich werde dies den Auszubildenden in der Krankenpflege nahezubringen versuchen. Ich weiß, wie wichtig die Sprache gegenüber Patienten ist."

Birgit Maier, seit fast 30 Jahren Krankenschwester am Überlinger Krankenhaus

Dr. med. Simone Münch | Bild: privat

Plädoyer für sprechende Medizin: "Mich hat der Vortrag von Professor Hansen sehr beeindruckt. Es hat mich auch in meiner Einschätzung bestärkt, wie wichtig und wirksam die sogenannte 'sprechende Medizin' sein kann. Aus meiner Sicht ist das heute zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Die Medizin ist stattdessen meist sehr wissenschaftsorientiert, ja wissenschaftsfixiert und verliert den Menschen bisweilen fast aus dem Blick. Seine Beispiele haben auch gezeigt, wie sehr und wie genau wir auf unseren Wortschatz und die Körpersprache achten müssen, wenn das Gespräch mit Patienten hilfreich und nicht kontraproduktiv sein soll. Mich persönlich haben die Ausführungen konkret sogar dazu bewogen, zur Begrüßung jedem Patienten wieder die Hand zu gehaben – auch in Zeiten einer Grippewelle. Ich finde es toll, dass es Herrn Dr. Kühnl und dem Arbeitskreis gelungen ist, so einen Referenten nach Überlingen zu holen."

Dr. med. Simone Münch, niedergelassene Ärztin in Uhldingen-Mühlhofen

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein