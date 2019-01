Es ist zwar noch nicht angerichtet, aber die Zutaten stehen bereit. In Form von spannenden Büchern und einem illustren Kreis an Autoren, die prominent, kompetent und kulinarisch bewandert sind. Von 6. bis 21. Mai bittet das Überlinger WortMenue wieder zu Tisch.

Veranstaltung feiert 1999 Premiere

Als Appetitanreger bieten der SÜDKURIER am Freitag, 26. April, und Oswald Burger am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, literarische Vorspeisen an. Das alle zwei Jahre stattfindende kulinarisch-literarische Festival, das 1999 seine Premiere feierte, geht damit 2019 ins 20. Jahr. Mit dabei ist bei der offiziellen Eröffnung am Montag, 6. Mai, im Kursaal der Schwabe Vincent Klink – am Dienstag erst 70 Jahre alt geworden –, der schon bei der Auftaktveranstaltung 1999 die Schirmherrschaft innegehabt hatte und die Liaison von Küche und Sprache quasi in persona verkörpert.

Markenzeichen für die Stadt

Oberbürgermeister Jan Zeitler ist bereits das vierte Stadtoberhaupt, das sich auf das literarisch-kulinarische Festival freuen darf. "Diesen Erfolg konnte 1999 niemand erwarten“, sagte Zeitler bei der Vorstellung des Programms und nannte die Erfindung des Reutlingers Peter Reifsteck längst ein „Markenzeichen für die Stadt und die ganze Region". Die Idee habe zwar schon zahlreiche Nachahmer gefunden und Modifikationen erfahren, erklärte der Oberbürgermeister und verwies auf die Krimi-Dinner.

Doch mit seiner Liaison von Lesen und Essen auf höchstem Niveau besitze Überlingen das Originalrezept, das vor zwei Jahren nicht nur von 2200 Gästen goutiert worden sei, sondern auch ein bundesweites Medienecho gefunden habe. "Das WortMenue passt zu Überlingen", betonte Zeitler und stehe für die kommunale "Kulturpolitik", sich gezielt auf "exklusive Projekte" zu konzentrieren, die "unverwechselbar und charakteristisch für die Stadt sind".

Kochen und Kultur

"Menschliche Kultur begann mit dem Kochen", zitierte Organisator Peter Reifsteck den renommierten Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder, der vor zwei Jahren selbst in Lippertsreute die Geschichte des Biers kurzweilig lebendig werden ließ. Insofern rührt das WortMenue geradezu an die kulturellen Wurzeln. Dass Kultur allerdings der Unterstützung bedarf, betonte Reifsteck und verwies insbesondere auf die Hauptsponsoren des WortMenues. Doch auch darüber hinaus habe das literarische Festival zahlreiche weitere Förderer, die der Veranstaltung seit vielen Jahren den Rücken stärkten.

Entscheidend für das hohe Niveau sei sowohl die Qualität der Autoren und der Texte als auch die Orte, die jeder für sich eine besondere Atmosphäre beziehungsweise Charakteristik habe. Hier kommen dieses Mal mit dem Hofcafé Vogler und der Gärtnerei Widmer zwei neue Räume mit ihrem besonderen Ambiente zum Zuge, wobei das Glashaus schon einen Fingerzeig in Richtung Landesgartenschau liefere. Auf eine besondere Küche legt Reifsteck auch bei der Auswahl der Restaurants wert.

Bekannte und Neuentdeckungen

Prominente Namen und Gesichter sind dem Organisator als "Menschenfänger", wie er sagt, genauso wichtig wie aktuelle Neuentdeckungen. Zu den Zugpferden gehören in diesem Jahr neben Vincent Klink auch der Schweizer Franz Hohler, der schon 1999 der erste Autor des WortMenues war und mit einem heiteren Gedichtband aufwartet, oder der als Tatort-Kommissar Kopper bestens bekannte Schauspieler Andreas Hoppe, der Kulinarisches aus Sizilien zu Papier gebracht hat. Ein alter Bekannter ist auch Schriftsteller Karl-Heinz Ott, dessen neuester Roman von der Kritik bereits über den grünen Klee gelobt wurde. Ach ja, der "Sprichwörterpapst" Rolf-Bernhard Essig, den die Überlinger auch schon von einer langen Nacht im Museumsgarten kennen, wird gleich zweimal zu Gast sein – darunter einmal mit einem Auftritt für Schüler.