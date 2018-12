von Mike Durlacher

Rauchende Köpfe und hoch konzentrierte Mienen, kleine Kinderhände klammern sich an ihre Griffel und sind um die richtige Lösung bemüht. Der strenge Lehrer geht durch die Reihen, beobachtet mit Argusaugen die Schüler, damit niemand spickelt oder Unfug treibt: Diese Zeiten sind lange schon vorbei, das Gebäude, in dem sich diese Szenen abspielten, ist verschwunden. „Es wurde 1907 abgerissen und auf dem Gelände das Lippertsreuter Rathaus errichtet“, erzählt Ortshistoriker Hermann Keller. Unterrichtet wurde in Lippertsreute nachweislich seit 1764, für jenes Jahr ist ein Lehrer namens Sebastian Göttle bezeugt.

Westlich der Kirche in der Dorfmitte befand sich einst das allererste Schulhaus. | Bild: Kreisarchiv Bodenseekreis

Die Schüler lernten Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion und Sittenlehre, die Oberaufsicht über die Lippertsreuter Schule hatte zu diesem Zeitpunkt Pfarrer Kaspar Widenhorn. Der Unterricht fand wahrscheinlich zunächst im Anwesen Hirt beim Pfarrhaus statt; 1804 wurde ein richtiges Schulhaus gebaut, ebendort, wo heute das Rathaus steht. 500 Gulden sollte das Vorhaben kosten, „zu dessen Erbauung die gnädigste Herrschaft Maynau gegen Revers 150 Gulden beigesteuert hat“, wie Hermann Keller in seinem Aufsatz „Aus der Geschichte der Schule und des Kindergartens von Lippertsreute“ zitiert.

Mit der Herrschaft Mainau ist der Deutsche Orden gemeint, der die Ortsherrschaft innehatte. Den Rest der erheblichen Summe mussten die Bürger aufbringen. Es kam noch ein Anbau für ein Spritzenhaus – also der Aufbewahrungsort der Ausrüstung der Feuerwehr – dazu, zusätzlich konnte das Haus auch zu anderen Gemeindezwecken genutzt werden. Durch die Verträge von Brünn kam Lippertsreute an Baden, was auch Auswirkungen auf das Schulwesen hatte. „Zuvor gingen alle Kinder nur im Winter in die Schule, da sie im Sommer für die Landwirtschaft gebraucht wurden“, erklärt der Ortshistoriker.

Das zweite Schulhaus von 1846 beherbergt heute einen Kindergarten. | Bild: Mike Durlacher

Die Lippertsreuter wollten, als die Regelung der Schulpflicht mit Sommer- und Winterschule eingeführt wurde, dass nur die Sechs- bis Zehnjährigen im Sommer in die Schule gehen sollten; die Älteren waren zu unentbehrlich. Baden war landwirtschaftlich geprägt, der Großteil der Bevölkerung lebte in kleinen Landgemeinden. Der Wunsch zur Änderung der Regelung war in ganz Baden groß.

Schule schwänzen nahm deutlich zu

Schließlich war der Druck so groß, dass das Ministerium 1826 ein Einsehen hatte und verfügte, dass die großen Kinder im Sommer nur acht Stunden in der Woche, die Kleinen aber die ganze Woche in die Schule gehen mussten. Das passte den Landwirten aber immer noch nicht ganz, das Schule schwänzen nahm in den Sommermonaten deutlich zu. Hatte das Kind das Versäumnis zu verschulden, sollte es durch „mäßige Züchtigung“, wie die Schulverordnung es nennt, bestraft werden. Kam aber heraus, dass die Eltern die Kinder absichtlich nicht in die Schule ließen, mussten sie eine Geldstrafe von etwa 12 bis 60 Kreuzern bezahlen. Dieses Geld kam dem Ortsalmosen zugute.

Um den Lehrer mit genügend Kindern auszulasten und seine Bezahlung zu gewährleisten, gründete sich 1808 ein Schulverband mit Ernatsreute, da das Dorf zusammen mit Hagenweiler, den Steinhöfen, Baufnang und dem Berghof nach Lippertsreute eingegliedert wurde. Jede Ortschaft in diesem Schulverband musste Geld in eine Kasse einzahlen, von der wiederum der Lehrer seine Kosten und seinen Lohn einforderte – einen Gulden pro Schüler, Sonntagsschüler kosteten extra, Tinte und Kreide mussten auch bezahlt werden. „Reich wurden Lehrer damals nicht, so viel steht fest“, kommentiert Keller, der selbst jahrelang unterrichtet hat.

Lehrer bekamen auch Naturalien

Die Landwirte legten aber immer wieder Naturalien dazu, etwa nach der Hausschlachtung. „Da gab es schon einmal Wurstsuppe, Fleisch und Würste extra. Der Spruch ‚Speck und Eier geben Einser und Zweier‘ hat sich früher allzu oft bewahrheitet“, weiß Keller. Damit in den Schulen aber zumindest einigermaßen alles mit rechten Dingen zuging, bereiste der Bezirkskommissar jedes Jahr die Dörfer und besuchte dabei auch die Schule, beurteilte den Lehrer und den allgemeinen Zustand der Einrichtung.

Ab 1823 hatte der Lippertsreuter Dorflehrer eine eigene Wohnung in der Schule, 1834 musste das Gebäude renoviert werden, und 1843 war der Bau nicht mehr tragbar. Das Bezirksamt hatte festgestellt, dass die Schule zu eng war, die Wände feucht und ungesund. Schräg gegenüber wurde deshalb 1846 ein neues Schulhaus errichtet. Das alte Schulhaus wurde für 710 Gulden verkauft, unter der Bedingung, dass die Gemeinde das Spritzenhaus weiter gratis nutzen konnte. 1907 wurde es schließlich doch abgerissen. An seiner Stelle steht heute das Rathaus der Lippertsreuter. Das neuere Schulhaus von 1846 wurde 1882 renoviert und 1908 umgebaut. Zuvor bestand das zweistöckige Gebäude aus einem Unterrichtsraum, einem Räumchen für Unterrichtsmaterial, Waschräumen und Toiletten, im linken Teil befanden sich eine Dreschscheune und ein Stall.

Neue Schule war bis 1965 in Betrieb

Die Renovierung dieses Gebäudes scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn der Bezirksinspektor berichtete 1883: „Der Zustand der Volksschule wurde bei der letzten Prüfung durch den Großherzoglichen Kreisschulrat als im allgemeinen ziemlich gut bezeichnet.“ Mit Ausnahme der Toiletten: „Diese Abtrittsanlage ist übrigens gründlich verpfuscht, da sie durch den Fehler des Zimmermannes, der sich in den Maßen irrte, viel zu klein geworden ist.“ Die neue Schule war bis 1965 in Betrieb. Damit hatte aber die Schule von 1846 noch lange nicht ausgedient, denn der Kindergarten, der zuvor im Rathaus untergebracht war, zog 1968 in das alte Schulhaus und ist dort immer noch beheimatet. So hatte das kleine Lippertsreute insgesamt drei Schulhäuser.