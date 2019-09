Überlingen (jbr) Das Kleidungsgeschäft Marco Moden erweitert sein Angebot in Überlingen: Am Wochenende feiert die Modekette große Neueröffnung in dem Einkaufszentrum La Piazza. Schon seit 20¦Jahren führt Marco Moden dort eine Filiale, die ist aber jetzt um ein Vielfaches vergrößert worden.

Um der großen Nachfrage der Überlinger gerecht zu werden, wurden die zwei schon bestehenden Flächen von Marco Moden im La Piazza komplett umgestaltet und eine große Ladenfläche dazu gewonnen. Ab heute, Donnerstag, 5.¦September, können Kunden somit auf einer über 1200¦Quadratmeter großen Einkaufsfläche nach dem richtigen Kleidungsstück suchen. Das ist einmalig – keine andere Marco-Moden-Filiale ist so groß.

So kann die Modekette ein noch größeres Sortiment anbieten. Die Produkte, die es vorher schon in dem Laden gab, wurden weiter aufgestockt und das bestehende Sortiment erweitert. Kunden finden bei Marco Moden Damen- und Herrenmode in kleinen bis großen Größen und für jedes Alter. Daneben bietet die Modekette auch Wäsche und Accessoires wie Modeschmuck oder Taschen an. Neu eingezogen in die Filiale im La Piazza sind Frotteewaren wie Handtücher oder Bademäntel und Feinwaren wie Strümpfe.

Über achtzig Marken warten in der neuen Filiale auf die Überlinger Kunden. Das umgestaltete Geschäft ist in drei Flächen aufgeteilt. Für die Herren gibt es eine eigene Fläche – hier können sie bei Marken wie Jack¦&¦Jones, Tom Tailor, Alberto oder Camel Active stöbern.

Die anderen beiden Flächen sind bestückt mit Damenmode, Wäsche und Accessoires. Auf der kleineren Ladenfläche bietet Marco Moden zum Beispiel Marken wie Comma, Monari, Mac oder Heimatliebe an. Auf der größeren Fläche finden Frauen modische Trendmarken wie Cecil, Street One, s.¦Oliver, Tom Tailor und viele mehr. Für jüngere Frauen gibt es Marken wie Only, Vero Moda oder Tally Weijl. Auch bei der Wäsche haben Kunden viel Auswahl. Hier setzt die Modekette auf Marken wie Triumph, Sassa, Esprit und andere.

Zur offiziellen Neueröffnung bekommen alle Kunden, die zwischen dem 5. und 7.¦September im La Piazza bei Marco Moden einkaufen, 20¦Prozent Rabatt auf die Originalpreise. Ausgenommen ist die Marke Bijou Brigitte.