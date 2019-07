Der tödliche Badeunfall in der Nähe des Überlinger Osthafens ereignete sich am Samstagmittag. Die 80-Jährige war mit ihrem Mann, ihrem Sonn und ihrer Enkelin baden, wie die Polizei informiert. Dabei verlor sie aus ungeklärten Gründen ihr Bewusstsein.

Die Enkelin, die ihre im Wasser treibende Großmutter sah, rief gleich um Hilfe. Passanten brachten die Frau an Land und versuchten, sie wiederzubeleben. Ein Rettungswagen brachte sie in die Intensivstation der Überlinger Klinik, wo sie allerdings in der Nacht zum Montag verstarb, so die Polizei.

Schon in der Vorwoche war ein Schwimmer bei Radolfzell im See verstorben, zudem wurden am Rhein drei Leichen gefunden.